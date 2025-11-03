Milan, scelto il nuovo acquisto per gennaio: con lui Allegri punterà allo Scudetto

Tare sempre più sicuro dopo la vittoria contro la Roma: è pronto per gennaio il regalo Scudetto per Allegri, tutti i dettagli

La vittoria contro la Roma ha ridato nuovo entusiasmo all’ambiente rossonero. Il Milan, reduce da tre partite brutte contro Fiorentina, Pisa e Atalanta, è tornato a vincere e lo ha fatto anche con un’ottima prestazione. Tolta la prima mezz’ora con una buona prova dei giallorossi, la squadra di Massimiliano Allegri avrebbe potuto segnare almeno tre gol nel secondo tempo e non ha permesso alla Roma di rendersi di nuovo pericolosa, se non con il calcio di rigore sbagliato da Paulo Dybala e neutralizzato da Mike Maignan, che non parava un penalty da più di un anno coi rossoneri (l’ultimo nella partita di Firenze della scorsa stagione su Moise Kean). Il Milan è adesso ad un solo punto dalla vetta, ancora occupata dal Napoli, e ha gli stessi punti di Inter e Roma. Nel prossimo week-end c’è il Parma al Tardini, con sicuramente un Pulisic in più e forse anche Rabiot. Ma i veri nuovi innesti li vedremo a gennaio: Igli Tare è già al lavoro per regalare ad Allegri il colpo Scudetto.

Allegri vuole un attaccante: Tare pronto ad accontentarlo

Il Milan ha confermato di avere una rosa di primo livello e con tantissime soluzioni. Non a caso, Allegri è riuscito sempre a schierare una formazione di tutto rispetto pur senza tanti giocatori come Rabiot, Estupinan, Pulisic e ieri anche Tomori. A riprova del fatto che le alternative ci sono e che giocatori come Ricci, Nkunku e De Winter sono altri titolari prestati alla panchina.

Il problema resta il centravanti. La società spera ancora che Santiago Gimenez si possa sbloccare nelle prossime settimane, altrimenti è inevitabile pensare all’acquisto di un attaccante a gennaio. E, chissà, magari finanziato proprio dal messicano, che potrebbe trovare una nuova sistemazione. I nomi sul taccuino di Tare sono i soliti noti: Dovbyk della Roma resta un’idea, così come il rientro in Italia di Joshua Zirkzee, ma occhio anche a nuovi profili come Panichelli dello Strasburgo e Jonathan Bukhardt del Mainz.

Fra le idee che il Milan sta prendendo in considerazione c’è anche Kader Meité, giovanissimo talento del Rennes, autore finora di prestazioni molto interessanti in questa stagione appena iniziata. Ha soltanto 18 anni e c’è su di lui da tempo il Chelsea e altre big. Moncada lo ha segnalato, Tare prenderà eventualmente in considerazione l’acquisto, ma per prenderlo servirà sicuramente un esborso economico importante per convincere il Rennes a lasciar andare un talento dal futuro sicuro.