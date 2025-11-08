Milan, l’Atletico Madrid su Gimenez: ecco lo scambio che accontenta tutti

L’Atletico Madrid ha mostrato interesse per Santiago Gimenez del Milan: nasce l’idea di uno scambio che accontenta tutti

Come vi raccontiamo ormai da tempo, il Milan è alla ricerca di un nuovo centravanti. Nonostante le dichiarazioni di facciata di Allegri, su Santiago Gimenez la posizione è la stessa dell’estate. Tutti riconoscono il valore del messicano e il suo lavoro per la squadra, ma allo stesso tempo l’allenatore non ha un totale gradimento per le sue caratteristiche. Non a caso, fra luglio e agosto ha provato in ogni modo a farsi prendere un altro attaccante. Addirittura, si è pensato allo scambio con Artem Dovbyk della Roma: un affare che avrebbe favorito solo ed esclusivamente i giallorossi, considerando la bravura di Gasperini nell’esaltare le caratteristiche di giocatori come Gimenez.

Idea accantonata per volontà dell’ex Feyenoord ma non del tutto: se le cose non dovessero cambiare, potrebbe tornare a galla già a gennaio. Intanto però Tare valuta anche altri nomi: vi abbiamo parlato dell’interesse per Panichelli dello Strasburgo e per un possibile ritorno in Italia di Zirkzee, ma ci sono anche altre alternative. Due, nello specifico: una arriva dalla Premier League e un’altra da Madrid.

Asse Milan-Atletico Madrid, idea scambio

Per puntare allo Scudetto, Allegri ha già tutto quello che gli serve in attacco: Leao, Nkunku, Pulisic e Gimenez è un parco offensivo da far invidia alle big d’Europa. Eppure, l’idea è comunque di aggiungere un altro centravanti a gennaio, magari piazzando altrove il messicano. Oltre ai nomi citati prima, come detto, ce ne sono anche di nuovi: e anche in questo caso potremmo definirli ritorni di fiamma.

Il primo nome nuovo sul taccuino rossonero è quello di Niclas Füllkrug, arrivato al West Ham nell’estate 2024 per 26 milioni di euro più 4 di bonus. L’avventura inglese del centravanti tedesco non sta andando come previsto e il Milan segue con attenzione l’evolversi della sua situazione. I rossoneri avevano già pensato a lui nell’estate del 2024 prima che arrivasse Alvaro Morata. Nonostante il pessimo impatto con l’Inghilterra, Tare e Moncada ci stanno comunque facendo un pensierino.

Altro profilo sotto osservazione è Alexander Sorloth, in forza all’Atletico Madrid. Anche in questo caso, nome sondato la scorsa estate già. Ed è qui che entra in gioco Gimenez: il messicano è infatti un profilo apprezzato dal club spagnolo e da Diego Pablo Simeone. Sullo sfondo resta viva anche la pista che porta al giovane Rayan Vitor del Vasco da Gama, talento sudamericano monitorato da mesi.