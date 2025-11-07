Milan, slot extracomunitari da occupare: colpo dal Sud America

I rossoneri devono occupare i due slot per gli extracomunitari e hanno scelto di farlo guardando al mercato sudamericano

Parma-Milan è una sfida molto importante per il campionato dei rossoneri. Con il Napoli impegnato sul difficile campo del Bologna e con l’Inter che ospita la Lazio a San Siro, ci sono buone probabilità che Massimiliano Allegri e i suoi ragazzi possano affrontare la prossima sosta da primi in classifica (la Roma giocherà all’Olimpico contro l’Udinese). I ducali sono in grave difficoltà, dal punto di vista dei risultati ma anche degli uomini, visto che in settimana hanno perso due giocatori chiave come Circati ed Estevez. Il Milan, insomma, non ha alcun tipo di alibi: una partita da vincere senza se e senza ma, così da dimostrare che le medio-piccole non sono un problema (come lo sono state Cremonese, Pisa e Fiorentina).

Dopodiché ci sarà la sosta, e sarà un momento importante: tanti giocatori non partiranno per le Nazionali, come Rabiot e Pulisic, così da recuperare la condizione migliore. Allegri potrà quindi lavorare con calma. Ed è anche un periodo ottimo per qualche operazione di mercato: Tare e Furlani ragionano sui rinnovi di contratto, con Tomori e Saelemaekers in primo piano, ma anche alle mosse di gennaio.

Il Milan pesca dal Sud America: Tare è già al lavoro

Il Milan, ad esempio, è alla ricerca di un attaccante e anche di un difensore centrale per completare al meglio la rosa. I primi sondaggi sono partiti ma non sembra esserci ancora un’idea chiara su quali obiettivi puntare con maggior forza e su quali meno. Una cosa da fare sicuramente è occupare i due slot per gli extracomunitari, al momento liberi. Matteo Moretto ha rivelato quale potrebbe essere la strategia dei dirigenti.

I rossoneri hanno intenzione di sfruttare quei due spazi per tesserare qualche giovane talento dal Sud America. Non saranno quindi destinati a giocatori più avanti con l’età e di esperienza, ma solo a ragazzi dal buon potenziale tecnico e quindi economico. Per questo Tare e i suoi scout guardano con grande interesse al mercato sudamericano: Brasile, Argentina, Uruguay e non solo sono i paesi maggiormente attenzionati, da sempre miniere d’oro di talenti pronti a fare il grande salto. Su di loro però bisogna lavorare in grande anticipo: quel mercato è controllato assiduamente dalle big europee, sia inglesi che spagnole, e per questo è fondamentale arrivarci prima perché competere con loro dal punto di vista economico è impossibile. Non ci sono nomi, ma il direttore sportivo ci sta lavorando per trovare profili idonei.