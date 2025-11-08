Tonali torna al Milan: c’è un solo modo per realizzare questo sogno

I tifosi sognano il ritorno di Tonali e anche il calciatore stesso spera un giorno di vestire di nuovo di rossonero. Ma si può fare solo in un modo

I tifosi del Milan non hanno mai accettato del tutto la cessione di Sandro Tonali. Nell’estate del 2023, dopo aver mandato via Paolo Maldini, Giorgio Furlani e Gerry Cardinale decisero di rinunciare ad un altro elemento fondamentale della squadra, uno dei motori dello Scudetto di pochi anni prima e della semifinale di Champions League raggiunta. I 59 milioni dal Newcastle erano irrinunciabili per una proprietà che non guarda in faccia a nessuno di fronte a cifre importanti, per qualsiasi giocatore, come è successo anche nella recente estate con Reijnders e Thiaw. E questo costringe la società ad una continua improvvisazione sul mercato perché si seguono opportunità e non una programmazione lineare. Con Igli Tare come direttore sportivo questo non è cambiato. Tonali è stato fermo otto mesi per la squalifica per il caso calcioscommesse, ma poi è tornato più forte di prima. Oggi è uno dei migliori centrocampisti della Premier League; secondo Paul Scholes, leggenda del Manchester United, addirittura il migliore in assoluto.

Tonali sogna di nuovo il Milan

Di recente si è saputo che Tonali, durante i mesi di stop, ha rinnovato il contratto con il Newcastle. Nelle scorse ore ha rilasciato delle dichiarazioni in merito che hanno scatenato la fantasia dei tifosi: “Non vuol dire che resterò per 10 anni…“. Ci sono anche ulteriori indiscrezioni in merito: secondo alcune fonti, Tonali avrebbe confidato ad alcuni amici vicini che spera e sogna presto di tornare al Milan.

Se ne era parlato anche durante l’ultima sosta di ottobre. Tonali, prima di raggiungere Coverciano, è stato a Milano per parlare con il suo agente. In un’intervista ha anche detto che gli piacerebbe un giorno tornare in Italia, ma non ha detto esplicitamente ciò che pensa davvero: e cioè che gli piacerebbe tornare al Milan. Su di lui c’è da tempo anche la Juventus: ci aveva provato Giuntoli in estate e ci riproverà anche Chiellini nelle prossime sessioni, per questo i rossoneri, se vogliono davvero riportarlo a casa, non devono farsi trovare impreparati. Ma acquistare Tonali oggi è impresa ardua: il Newcastle è forte di un contratto importante e a cifre superiori ai 7 milioni. Il suo cartellino costa oggi più di 70 milioni e lo stipendio è inaccessibile per quelli che sono i paletti imposti da Cardinale e Furlani.

Cosa serve per riportare Tonali al Milan

Per poter realizzare il sogno di Tonali e anche di tutti i tifosi rossoneri, ognuno deve fare la sua parte. Il Milan potrebbe fare un grosso investimento solo con il raggiungimento della qualificazione in Champions League, che in questa stagione è quasi scontata visto la rosa che ha, l’allenatore da oltre 5 milioni e un solo impegno a settimana, e con qualche altra cessione che possa permettere alla proprietà di spingersi oltre. In più, anche Tonali sa benissimo che, se vuole tornare al Milan e in Italia, non può più guadagnare le cifre attuali, e dovrà quindi accontentarsi di un taglio netto. Stiamo parlando comunque di un’operazione che non si potrà mai fare in tempi brevi, forse nemmeno l’estate prossima. Servirà più tempo e soprattutto bisognerà sperare che nel frattempo non arrivino altre big: su Tonali c’è da tempo l’attenzione di Chelsea, Manchester United, Manchester City, Barcellona e anche Real Madrid.