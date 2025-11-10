Nessuno in Serie A peggio del Milan: è un grave problema

La statistica è quasi inquietante: il Milan ha un grave problema e nessun altro ce l’ha in Serie A. Tutti i dettagli

Non è stato ancora digerito il pareggio di Parma. Il Milan, in vantaggio di due reti a zero, si è fatto rimontare da una squadra che, nelle precedenti cinque gare, aveva segnato soltanto due reti. I ducali hanno siglato lo stesso numero di reti invece nel giro di venti minuti: al 46′ la rete, bellissima, di Adrian Bernabé, poco dopo l’ora di gioco, invece, il pareggio di Del Prato, che sfrutta una disattenzione difensiva di Fofana per battere e anticipare Maignan di testa. I rossoneri, dopo aver subito il 2-2, si sono riversati in attacco e, per poco, non hanno trovato la rete con Pulisic prima e con Saelemaekers poi.

L’americano è rientrato dopo quasi un mese di infortunio e ha avuto sul suo destro il pallone per vincere, ma purtroppo, forse per mancanza di lucidità, ha aperto troppo il piatto e l’ha messa fuori. Non ha ancora segnato in Italia, invece, Christopher Nkunku, reduce da due partite di fila da titolare (Roma e Parma). Non è quindi riuscito a fare meglio del giocatore che sta sostituendo: Santiago Gimenez. I due, quindi, si possono considerare i due centravanti del Milan. E nessuno dei due, finora, ha ancora segnato in campionato.

Milan, problema in attacco: nessuno in Italia ha fatto peggio

Nessun’altra squadra, come sottolineato da Sleeper AC Milan su Twitter, in Serie A ha i centravanti con zero gol segnati. I rossoneri hanno trovato la rete con Rafael Leao e con Pulisic, è vero, ma la statistica è legata al ruolo del centravanti puro che, come abbiamo visto nelle ultime gare, è stato ricoperto proprio da Gimenez e poi da Nkunku contro Roma e Parma. Tutti gli altri centravanti in Italia, che siano titolari o riserve, hanno trovato almeno un gol.

😡❌ Milan is the ONLY team in Serie A whose strikers (Gimènez and Nkunku) are still at 0 goals. Inter: Lautaro 4, Thuram 3, Bonny 4, Pio 1

Roma: Dovbyk 2

Napoli: Hojlund 2, Lucca 1

Bologna: Castro 4, Dallinga 1

Juventus: Vlahovic 3, David 1

Como: Douvikas 2

Sassuolo: Pinamonti… pic.twitter.com/COcjvEw3BZ — Sleeper AC Milan (@SleeperACMilan) November 10, 2025

Ed è questo, secondo molti tifosi, il vero problema del Milan. Ma la responsabilità è soltanto dei giocatori? Se nelle primissime partite della stagione Gimenez ha avuto diverse grosse chance poi sprecate, di recente invece di buone occasioni per gli attaccanti dei rossoneri se ne creano poche. Inoltre, bisogna considerare che Nkunku non è un vero e proprio centravanti e che, in queste ultime gare, si è adattato ad un ruolo non suo (e in un campionato completamente nuovo e diverso rispetto alla Premier League e anche alla Bundesliga). Allegri dovrebbe lavorare di più per mettere questi giocatori nelle condizioni migliori, un po’ come si diceva ai tempi della Juventus con Vlahovic. A conferma del fatto che l’allenatore rossonero si conferma in difficoltà nell’esaltare le caratteristiche di certi attaccanti.