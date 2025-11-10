Svolta Leao, il Milan ha preso una decisione importante: inaspettato

A sorpresa, i rossoneri hanno preso una importante decisione per quanto riguarda Leao. La svolta potrebbe arrivare a brevissimo

Il Milan lascia il Tardini con l’amaro in bocca. Il 2-2 contro il Parma pesa come una sconfitta per la squadra di Massimiliano Allegri, che dopo essere andata in doppio vantaggio ha visto sfumare due punti preziosi nella corsa al vertice. Il pareggio consente comunque ai rossoneri di stare molto vicino alla vetta della classifica, persa in favore di Inter e Roma (che non hanno sbagliato contro Udinese e Lazio), ma conferma le difficoltà nel gestire il vantaggio contro le squadre di bassa classifica, com’era successo anche col Pisa di recente. Alla ripresa del campionato, dopo la sosta, il Milan affronterà l’Inter nel derby di San Siro, una gara che può già indirizzare il percorso in Serie A.

Tra le poche note positive, spicca la prestazione di Rafael Leao, ancora decisivo. Il portoghese ha realizzato il rigore del 2-0 e confermato un rendimento in crescita. Nessuno è come il portoghese nel campionato italiano da inizio ottobre: ha partecipato a cinque gol in totale (quattro reti e un assist). Inoltre, tra chi ha collezionato al massimo cinque presenze da titolare in questo campionato, nessuno ha segnato più di Leao, a pari merito con Christian Pulisic. Una continuità ritrovata che lo riporta al centro del progetto rossonero dopo un periodo complicato post infortunio. Lui è sempre più il simbolo della storia recente del Milan e la dirigenza vuole che lo continui ad essere anche nei prossimi anni.

Il Milan vuole rinnovare il contratto di Leao

Il contratto di Leao è in scadenza il prossimo 30 giugno 2028. Come rivelato da Matteo Moretto nel canale YouTube di Fabrizio Romano, il Milan valuta concretamente un prolungamento fino al 2030 o al 2031. L’idea è quella di blindare Leao con un rinnovo per confermarlo al centro del progetto sì ma anche per riconoscergli un ruolo da senatore.

In estate erano stati avviati i primi contatti ma poi la società ha preferito concentrarsi su altre questioni di mercato. Durante questa sosta di novembre potrebbe essere il momento giusto per riprendere quei contatti con il suo entourage e fare dei passi in avanti. La volontà da parte del club e anche da parte del giocatore è chiara: prolungare il contratto e metterlo ancora una volta al centro di tutto come accaduto al più recente rinnovo.

Leao ha sempre dato priorità e rispetto al Milan: sta benissimo in città ed è molto legato a squadra e società, anche perché sono stati i rossoneri a risolvere il problema della grossa multa da pagare allo Sporting Lisbona. C’è anche da dire che interesse concreto da parte di big europee per lui non c’è mai stato. Al massimo, è arrivato qualcosa dall’Arabia Saudita. In estate ha fatto un timido tentativo il Bayern Monaco, ma le cifre chieste dal Milan per il suo cartellino sono altissime per tutti. La società è quindi pronta a sedersi al tavolo e ascoltare le richieste dell’entourage, ma con un principio saldo: nessuno è incedibile di fronte a un’offerta fuori mercato. Per il momento, però, il pensiero è rivolto solo al campo e al derby, dove Leao avrà un’altra occasione per dimostrare di essere il leader tecnico di questo Milan.