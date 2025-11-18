Milan, la probabile formazione contro l’Inter: attacco inedito

Allegri sta già studiando le mosse da fare per il derby di Milano in programma nel prossimo weekend: possibili novità nell’undici titolare.

Il Milan è in linea con l’obiettivo minimo che si è dato per questa stagione: tornare in Champions League. Tuttavia, il fatto di essere fuori dalle competizioni europee genera nei tifosi l’aspettativa di vedere la squadra in lotta per lo Scudetto. Purtroppo, alcuni passi falsi hanno impedito di essere in vetta alla classifica della Serie A.

I pareggi contro Pisa e Parma sono stati molto deludenti, 4 punti buttati. Con questi punti in più, i rossoneri sarebbero davanti a tutti, a +2 su Inter e Roma, invece sono a -2 in compagnia del Napoli. Dopo la sosta nazionali, la squadra di Massimiliano Allegri dovrà affrontare il derby di Milano contro l’Inter e sarà un banco di prova molto importante. Ci saranno tanti duelli in questo big match, a partire da quello tra un allenatore esperto e uno più giovane (Christian Chivu) che ha iniziato da poco con le prime squadre.

Derby Inter-Milan: le possibili scelte di Allegri

Sarà interessante vedere se il Milan sarà a organico pieno per la sfida contro l’Inter. A Parma mancavano Adrien Rabiot e Santiago Gimenez. Teoricamente, dovrebbero tornare entrambi per il derby, ma attendiamo gli allenamenti a Milanello per capire meglio quali sono le loro condizioni. Martedì c’è la ripresa e arriveranno aggiornamenti sui due calciatori.

Rabiot è mancato tantissimo al centrocampo rossonero. L’ex di PSG, Juventus e Marsiglia ha caratteristiche che sono fondamentali per il reparto, essendo un centrocampista completo che unisce quantità e qualità. Averlo a disposizione contro i nerazzurri consentirebbe di avere un grande upgrade, soprattutto considerando che Youssouf Fofana attraversa un periodo negativo e Samuele Ricci ha caratteristiche diverse. C’è anche Ruben Loftus-Cheek, però è un calciatore un po’ incostante nel rendimento e non dà le medesime garanzie del francese in fase difensiva e nell’impostazione del gioco. Allegri spera che Rabiot sarà pienamente recuperato, così da affiancarlo a Luka Modric. Per l’altro posto in mediana ci sarebbero delle valutazioni da fare, fermo restando che Fofana resterebbe il favorito.

Per quanto riguarda Gimenez, anche in caso di recupero è probabile che il messicano si accomoderà in panchina. L’allenatore del Milan sembra intenzionato a impiegare dall’inizio Christian Pulisic e Rafael Leao, cosa mai successa in questa Serie A. I due hanno giocato assieme da titolari solamente in Milan-Bari di Coppa Italia, partita nella quale il portoghese si è infortunato, restando fuori per oltre un mese. Successivamente, è toccato all’ex Chelsea infortunarsi. Ora entrambi sono a disposizione di Allegri, che fin dalla pre-season aveva immaginato un attacco Pulisic-Leao, non avendo un centravanti con le caratteristiche da lui desiderate.

In difesa Fikayo Tomori tornerà titolare, mentre sulla fascia sinistra c’è il ballottaggio Estupinan-Bartesaghi. L’ecuadoriano ex Brighton ha più esperienza e potrebbe essere il favorito per giocare, però il giovane italiano si impegnerà al massimo in allenamento per convincere Allegri a dargli un’altra chance.

DERBY INTER-MILAN: LA PROBABILE FORMAZIONE DI ALLEGRI

(3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot (Ricci), Estupinan (Bartesaghi); Pulisic, Leao.