Ha fatto impazzire l’Italia a San Siro, il Milan piomba sulla stella della Norvegia

Un calciatore della nazionale norvegese è stato proposto al club rossonero per il 2026: operazione possibile?

Tra circa un mese e mezzo inizierà la sessione invernale del calciomercato e sarà interessante vedere quali mosse farà il Milan. I tifosi si aspettano almeno un paio di rinforzi, dato che la rosa appare leggermente corta nonostante sia senza coppe europee. Come specificato da Massimiliano Allegri e Igli Tare è stata una scelta precisa quella di avere un organico con un determinato numero di calciatori, ma considerando che la lotta Champions sarà difficile e che bisogna credere anche nella vittoria dello Scudetto, sarebbe un peccato non usufruire della finestra di gennaio per fare degli acquisti.

Ovviamente, non bisogna aspettarsi nessun investimento pesante. La società ha già speso abbastanza in estate e vuole tenere in equilibrio un bilancio che in questa stagione non può contare sui ricchi incassi derivanti dalla partecipazione alla Champions League. Ci sono anche dei riscatti in dubbio per giugno, dunque Giorgio Furlani non sarà il via libera a operazioni ritenute troppo onerose. Si guarderà al mercato delle occasioni, valutando dei prestiti o dei calciatori a basso prezzo, magari tra coloro che sono in scadenza di contratto a giugno 2026 o 2027.

Calciomercato Milan, colpo in Serie A per il centrocampo?

Un ruolo nel quale i tifosi si aspettano un intervento è quello di centravanti, visto che finora Santiago Gimenez e Christophe Nkunku non sono riusciti a dare il contributo atteso in termini di gol. Entrambi sono a quota 0 in Serie A, mentre in Coppa Italia hanno segnato una rete a testa. Non è facile comprare un goleador a prezzo contenuto. C’è chi sogna Robert Lewandowski, però sembra fattibile solo per l’estate, quando scadrà il contratto col Barcellona. Altri vorrebbero Mauro Icardi. È stato proposto anche Niclas Fullkrug, in uscita dal West Ham.

A proposito di giocatori proposti, anche se in altro ruolo, quello di centrocampista, da segnalare Kristian Thorstvedt. Il 26enne del Sassuolo è appena stato tra i protagonisti di Italia-Norvegia 1-4, partita che ha sancito la qualificazione della nazionale norvegese al Mondiale 2026. Si tratta di una mezzala destra, ha iniziato la stagione con qualche problema fisico e non ha ancora dato un grande apporto (0 gol e 1 assist in 10 presenze). Nella passata stagione in Serie B aveva messo assieme 7 reti e 4 assist in 22 partite.

Thorstvedt ha un contratto in scadenza a giugno 2027, ma il Sassuolo è fiducioso di arrivare presto al rinnovo. L’amministratore delegato Giovanni Carnevali si era espresso così a DAZN verso fine ottobre: “Stiamo parlando con i procuratori, con il ragazzo però ci lega un rapporto importante. Lui è sceso in B per farci tornare a giocare queste partite, entra nelle rotazioni a centrocampo, stiamo lavorando al rinnovo e tra pochi giorni penso avremo qualcosa di concreto“.

Chiaramente, quello di Thorstvedt non è un nome che scalda i tifosi del Milan e va detto che oggi non c’è nulla di concreto. Ma agenti e intermediari sono già al lavoro per proporre calciatori alle diverse società.