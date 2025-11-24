L’affare si chiude subito, il Milan incassa 7 milioni: manca solo l’ufficialità

Il club rossonero ricaverà sicuramente un discreto gruzzoletto dalla cessione di un proprio calciatore: plusvalenza a bilancio.

Durante lo scorso calciomercato estivo ci sono state delle cessioni in prestito, alcune con diritto di riscatto e altre con obbligo di riscatto automatico al verificarsi di terminate condizioni. Il Milan spera di riuscire a vendere quasi tutti i giocatori che hanno lasciato Milanello a titolo temporaneo, così da incassare un bel po’ di milioni di euro.

Diciamo “quasi”, perché ad esempio Francesco Camarda è stato ceduto al Lecce con diritto di riscatto e di contro-riscatto, la società rossonera lo riporterà certamente a Milano. È un attaccante giovanissimo sul quale il club punta per il futuro. Se il Lecce farà valere l’opzione a proprio favore a giugno, il Milan eserciterà la propria e il ragazzo farà rientro alla base.

Addio Milan, passa a titolo definitivo a un’altra squadra

Due giocatori che sono sicuri di lasciare a titolo definitivo il Milan sono Alvaro Morata e Tommaso Pobega, dato che i prestiti prevedono obblighi di riscatto che si concretizzano a condizioni semplicissime. Il centravanti spagnolo rimarrà al Como, mentre il centrocampista triestino continuerà a giocare nel Bologna.

Pobega ha fatto parlare di sé nell’ultimo weekend, dato che ha segnato due gol importantissimi nella vittoria 3-0 del Bologna sul campo dell’Udinese. Aveva già indossato la maglia rossoblu nella passata stagione, però poi il club emiliano aveva deciso di non esercitare il diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro, un prezzo giudicato troppo elevato. In estate c’è stata una nuova trattativa e le parti hanno raggiunto un nuovo accordo.

Pobega è tornato al Bologna in prestito oneroso da 1 milione di euro con obbligo di riscatto “condizionato” a 7 milioni di euro. L’intesa prevede che l’obbligo di acquisto scatti a seguito del primo punto conquistato dalla squadra emiliana dopo il 1° febbraio 2026. Una condizione molto semplice quella concordata da Bologna e Milan.

Anche se oggi il giocatore è ancora formalmente di proprietà rossonera, si può comunque considerare già rossoblu. Quello è il suo futuro. Con Vincenzo Italiano sta trovando spazio ed è cresciuto, è molto felice di giocare nel Bologna, una squadra che nelle scorse due stagioni si è qualificata alle coppe europee e che punta a ripetersi. In classifica occupa il quinto posto, ha gli stessi punti (24) dell’Inter. Un ottimo inizio di campionato.