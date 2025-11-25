Esultanza in faccia a Calhanoglu, una telecamera ha beccato un rossonero

Dopo il calcio di rigore sbagliato dal turco, un rossonero è andato da lui: ecco cosa è successo.

Il Milan ha avuto la meglio sull’Inter nell’atteso derby di Serie A disputato dopo la recente pausa nazionali. Una vittoria 1-0 firmata Christian Pulisic, lesto a mettere in rete il pallone respinto da Yann Sommer sul tiro di Alexis Saelemaekers.

La squadra di Christian Chivu ha avuto la possibilità di pareggiare quando le è stato assegnato un discusso calcio di rigore per fallo di Strahinja Pavlovic su Marcus Thuram. Sul dischetto si è presentato Hakan Calhanoglu, che dagli 11 metri si è fatto parare la conclusione da Mike Maignan. Il portiere rossonero è stato molto intelligente, lasciando un po’ più di spazio libero alla propria destra e spingendo così l’avversario a calciare proprio da quella parte, forse convinto che fosse tutto facile. Il piano ha funzionato alla perfezione.

Derby Inter-Milan: la reazione dopo il rigore sbagliato da Calhanoglu

Calhanoglu ha sbagliato solamente due rigori da quando gioca in Serie A, quindi dalla stagione 2017/2018. È successo sempre alla 12esima giornata del campionato (Inter-Napoli nel 2024/2025 e Inter-Milan nel 2025/2026), sempre al minuto 74′ e sempre nella porta sotto la Curva Nord. Contro il Napoli colpì il palo, sempre con un tiro a incrociare alla destra del portiere. Nel derby si è fatto beffare da Maignan.

Dopo aver respinto una prima volta il tiro dal dischetto di Calhanoglu, Mike ha dovuto compiere un secondo intervento per mettere la palla in angolo, anticipando lo stesso turco, che aveva tentato di rimediare all’errore dal dischetto. Il portiere francese anticipa anche Fikayo Tomori e questo è stato un altro aspetto importante, dato che se l’ex Chelsea avesse toccato il pallone il rigore sarebbe stato da ripetere. Infatti, al momento del tiro, l’inglese era già dentro la lunetta dell’area, una situazione considerata invasione (encroachment). In questi casi il regolamento prevede la ripetizione del penalty.

Rivedendo i video si nota anche un’altra cosa, ovvero che Tomori esulta “in faccia” a Calhanoglu al termine dell’azione. Un gesto istintivo del difensore rossonero, che è stato anche compagno di squadra del turco nella seconda metà della stagione 2020/2021.

L’inglese è arrivato a Milano nel gennaio 2021 in prestito oneroso con diritto di riscatto. Le sue prestazioni furono molto positive e il club decise di riscattare il cartellino a fine a stagione. Mentre il Milan acquistava Tomori, invece Calhanoglu decideva di non rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2021, andandosene poi all’Inter a parametro zero. Una scelta che gli attirò tante critiche, ancora oggi è oggetto di commenti negativi e fischi.