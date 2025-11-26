Gimenez al Sunderland libera spazio al colpo: Tare ha scelto l’obiettivo

L’attaccante messicano è finito nella lista dei potenziali acquisti di alcuni club della Premier League: Tare ragiona sull’eventuale sostituto.

La stagione di Santiago Gimenez non sta andando positivamente, è sotto gli occhi di tutti. Tra problemi a fare gol e problemi fisici, il numero 7 del Milan non è riuscito a dare il contributo desiderato. 0 reti in Serie A, 1 in Coppa Italia. Ci si aspettava di più da parte sua.

Da capire quanto lo abbia condizionato l’infortunio alla caviglia sinistra, dato che era qualcosa con cui conviveva da prima di uscire durante Atalanta-Milan. Lo ha spiegato lo stesso giocatore in un messaggio social nel quale aveva annunciato di doversi fermare. Il nazionale messicano aveva stretto i denti per un po’ di tempo, poi non ha potuto più farlo. Forse sarebbe stato meglio fermarsi subito, chissà… Ad ogni modo, quella a Bergamo è stata la sua ultima apparizione in campo. Vedremo se per Lazio-Milan di sabato 29 novembre tornerà tra i convocati.

Calciomercato Milan, Santiago Gimenez in Premier League?

L’ex Feyenoord non vede l’ora di tornare e provare ad aiutare il Milan a rimanere ai piani alti della classifica della Serie A. Se le sue prestazioni non dovessero convincere, potrebbe emergere di nuovo la possibilità di una sua cessione nella finestra invernale del calciomercato.

Già in estate non era stato qualcosa di impossibile, visto che Igli Tare aveva parlato con la Roma di un eventuale scambio Gimenez-Dovbyk. Poi l’operazione non si è concretizzata, ma non è escluso che i club tornino a parlarne. Intanto, in queste ore sono emersi rumors inerenti l’interesse di alcune squadre della Premier League.

Una di queste è il Sunderland, neopromosso che sta facendo molto in questo inizio di stagione. Occupa la settima posizione della classifica con 19 punti, dista solo 2 punti dalla zona Champions League. La salvezza resta l’obiettivo primario, però non dispiacerebbe se dovesse arrivare anche una qualificazione europea. Il club ha investito tanto nel mercato estivo e potrebbe presentare un’offerta anche per Gimenez.

Sportmediaset ha spiegato che la dirigenza del Sunderland sarebbe già in contatto con Rafaela Pimenta, agente dell’attaccante messicano. L’idea sarebbe quella di proporre un prestito oneroso con obbligo di riscatto a determinate condizioni. Da capire le cifre.

Nel frattempo, il Milan valuta i nomi per l’eventuale sostituzione di Gimenez. Sportmediaset conferma che nella lista ci sono gli argentini Mateo Pellegrino del Parma (7 gol in 14 presenze tra Serie A e Coppa Italia) e Joaquín Panichelli dello Strasburgo (10 gol in 14 presenze tra Ligue 1 e Conference League). Ovviamente, ce ne sono anche altri.