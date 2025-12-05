Fofana fuori con il Torino, Allegri pensa al sostituto a sorpresa

Fofana si è infortunato e salterà anche la prossima partita della squadra rossonera: Allegri sta pensando a come rimpiazzarlo, ha più opzioni.

Il Milan avrebbe voluto arrivare fino in fondo alla Coppa Italia, ma il suo percorso si è interrotto agli Ottavi contro la Lazio. Una sconfitta 1-0 che lascia l’amaro in bocca, però va ormai archiviata. La concentrazione deve tornare sulla Serie A, dove occupa la prima posizione della classifica assieme al Napoli.

Nelle prossime giornate la squadra di Massimiliano Allegri affronterà il Torino in trasferta e il Sassuolo a San Siro, poi volerà in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana. I due impegni in Italia sembrano alla portata dei rossoneri, però non vanno sottovalutati, anche perché questa stagione ha fatto vedere che proprio contro squadre molto meno attrezzate sono emerse delle difficoltà. I punti persi contro Cremonese, Pisa e Parma bruciano ancora.

Verso Torino-Milan: come sarà il centrocampo rossonero?

Nel match a Torino il Milan dovrà nuovamente fare a meno di Youssouf Fofana, alle prese con un infortunio muscolare. Il centrocampista francese ha già saltato la partita di Coppa Italia contro la Lazio e dovrebbe tornare a disposizione per quella di Serie A contro il Sassuolo. Ora Allegri deve pensare alla scelta migliore per rimpiazzarlo nella trasferta piemontese.

Teoricamente, la prima scelta sarebbe Samuele Ricci, che finora è stato la prima riserva del centrocampo. La sua prestazione contro la Lazio in Coppa Italia è stata parecchio deludente, quindi non è escluso che contro la sua ex squadra possa rimanere in panchina. Un’altra opzione per sostituire Fofana è Ruben Loftus-Cheek, forte fisicamente e con propensione all’inserimento. La fase difensiva non è il suo forte, però avere una presenza “imponente” come quella dell’ex Chelsea è qualcosa che Allegri certamente considera.

Una scelta che sicuramente sorprenderebbe sarebbe l’utilizzo dall’inizio di Ardon Jashari, che giovedì sera ha giocato da titolare per la prima volta da quando indossa la maglia del Milan. Avendo dovuto fare i conti con un serio infortunio, finora la sua esperienza in rossonero è stata anonima. Tuttavia, contro la Lazio ha mostrato sprazzi del suo talento ed è stato tra i pochissimi a ricevere giudizi positivi.

Oggi forse appare difficile immaginare che Allegri schieri contemporaneamente Jashari e Modric, però l’allenatore toscano non scarta a priori tale ipotesi. Farà le proprie valutazioni in base agli allenamenti a Milanello e allo studio delle ultime partite del Torino. Il match si giocherà lunedì sera, quindi ha ancora un po’ di tempo per decidere.