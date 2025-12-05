Home » Calciomercato Milan » Ha convinto Allegri, assalto di Tare al suo pupillo nel 2026

Ha convinto Allegri, assalto di Tare al suo pupillo nel 2026

di

Il club rossonero potrebbe aver deciso su chi puntare per rinforzare la difesa: le ultime news.

Max Allegri e Igli Tare assieme a Milanello
ML – Ha convinto Allegri, assalto di Tare al suo pupillo nel 2026 (Ansa Foto) – MilanLive.it

La sessione invernale del calciomercato si avvicina e i tifosi sono impazienti di vedere quali mosse farà il Milan. Come abbiamo ripetuto più volte, non bisogna aspettarsi investimenti particolarmente onerosi. In una stagione senza Champions League e senza nessun’altra competizione europea, mancano degli incassi importanti nel bilancio societario. L’equilibrio dei conti è importante e la dirigenza rossonera si muoverà senza fare follie.

Certamente, il direttore sportivo Igli Tare e il direttore tecnico Geoffrey Moncada valuteranno le occasioni presenti sul mercato. Anche se quello di gennaio non è un mercato semplice, ci possono comunque essere delle situazioni da poter sfruttare per rinforzarsi senza spendere eccessivamente. Qualche buona occasione in prestito oppure a basso prezzo (ad esempio giocatori con scadenze contrattuali ravvicinate) potrebbe saltare fuori.

Calciomercato Milan, nuovo difensore: il colpo vero nell’estate 2026

A Massimiliano Allegri farebbe molto comodo un difensore esperto, anche perché il 19enne David Odogu potrebbe essere ceduto in prestito. L’ex Wolfsburg è ritenuto un giovane dal buon potenziale, però è ancora acerbo e non a caso in questa stagione ha giocato solo 11 minuti in Coppa Italia. L’allenatore non lo ritiene pronto e potrebbe essere saggio mandarlo in prestito in una squadra che possa dargli maggiore minutaggio.

Mario Gila difensore della Lazio durante una partita di Serie A
Calciomercato Milan, nuovo difensore: il colpo vero nell’estate 2026 (Ansa Foto) – MilanLive.it

A proposito di difensori esperti, al Milan è stato proposto Sergio Ramos, che non ha rinnovato il contratto con il Monterrey e tornerebbe volentieri in Europa. Lo spagnolo ha 39 anni, 2 in meno rispetto a Thiago Silva, altro centrale di esperienza che è stato accostato al club recentemente. L’ex rossonero, che può liberarsi dal Fluminese a fine dicembre, verrebbe di corsa a Milano per chiudere la sua carriera. Da capire se ci saranno sviluppi concreti per uno di questi due colpi a parametro zero.

Più impegnativo economicamente sarebbe andare su Mario Gila, legato alla Lazio da un contratto che scade a giugno 2027 e che non verrà rinnovato. Lo spagnolo punta a cambiare squadra, a gennaio oppure nel prossimo mercato estivo. Al Milan piace molto. Tare è colui che lo ha portato a Roma e lo porterebbe volentieri pure a Milano, dove Allegri ha già fatto sapere di gradire il suo profilo. Lo ha visto da vicino di recente e lo apprezza parecchio.

Se non ci dovesse essere la possibilità di comprarlo a gennaio e se Gila dovesse continuare a giocare nella Lazio fino a fine stagione, il club rossonero farà sicuramente un tentativo l’estate prossima. L’ex Real Madrid ha caratteristiche che alla difesa del Milan farebbero molto comodo.

Gestione cookie