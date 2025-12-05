Ha convinto Allegri, assalto di Tare al suo pupillo nel 2026

Il club rossonero potrebbe aver deciso su chi puntare per rinforzare la difesa: le ultime news.

La sessione invernale del calciomercato si avvicina e i tifosi sono impazienti di vedere quali mosse farà il Milan. Come abbiamo ripetuto più volte, non bisogna aspettarsi investimenti particolarmente onerosi. In una stagione senza Champions League e senza nessun’altra competizione europea, mancano degli incassi importanti nel bilancio societario. L’equilibrio dei conti è importante e la dirigenza rossonera si muoverà senza fare follie.

Certamente, il direttore sportivo Igli Tare e il direttore tecnico Geoffrey Moncada valuteranno le occasioni presenti sul mercato. Anche se quello di gennaio non è un mercato semplice, ci possono comunque essere delle situazioni da poter sfruttare per rinforzarsi senza spendere eccessivamente. Qualche buona occasione in prestito oppure a basso prezzo (ad esempio giocatori con scadenze contrattuali ravvicinate) potrebbe saltare fuori.

Calciomercato Milan, nuovo difensore: il colpo vero nell’estate 2026

A Massimiliano Allegri farebbe molto comodo un difensore esperto, anche perché il 19enne David Odogu potrebbe essere ceduto in prestito. L’ex Wolfsburg è ritenuto un giovane dal buon potenziale, però è ancora acerbo e non a caso in questa stagione ha giocato solo 11 minuti in Coppa Italia. L’allenatore non lo ritiene pronto e potrebbe essere saggio mandarlo in prestito in una squadra che possa dargli maggiore minutaggio.

A proposito di difensori esperti, al Milan è stato proposto Sergio Ramos, che non ha rinnovato il contratto con il Monterrey e tornerebbe volentieri in Europa. Lo spagnolo ha 39 anni, 2 in meno rispetto a Thiago Silva, altro centrale di esperienza che è stato accostato al club recentemente. L’ex rossonero, che può liberarsi dal Fluminese a fine dicembre, verrebbe di corsa a Milano per chiudere la sua carriera. Da capire se ci saranno sviluppi concreti per uno di questi due colpi a parametro zero.

Più impegnativo economicamente sarebbe andare su Mario Gila, legato alla Lazio da un contratto che scade a giugno 2027 e che non verrà rinnovato. Lo spagnolo punta a cambiare squadra, a gennaio oppure nel prossimo mercato estivo. Al Milan piace molto. Tare è colui che lo ha portato a Roma e lo porterebbe volentieri pure a Milano, dove Allegri ha già fatto sapere di gradire il suo profilo. Lo ha visto da vicino di recente e lo apprezza parecchio.

Se non ci dovesse essere la possibilità di comprarlo a gennaio e se Gila dovesse continuare a giocare nella Lazio fino a fine stagione, il club rossonero farà sicuramente un tentativo l’estate prossima. L’ex Real Madrid ha caratteristiche che alla difesa del Milan farebbero molto comodo.