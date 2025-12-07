Al Milan da più di un anno, ha deluso tutti: via a gennaio

Un calciatore rossonero sarà sicuramente ceduto nella sessione invernale del calciomercato: nessuna chance di permanenza a Milano.

I tifosi sono curiosi di vedere come si muoverà la dirigenza del Milan a gennaio, appena potrà acquistare e vendere. Non bisogna aspettarsi tante novità, anche se l’auspicio è quello di vedere almeno uno-due rinforzi nella squadra di Massimiliano Allegri. Per lottare per lo Scudetto fino alla fine della Serie A farebbero comodo.

Ci sarà anche qualche partenza. Il club rossonero sta ragionando sulla possibilità di cedere David Odogu in prestito, però deve anche assicurarsi un sostituto nel ruolo di difensore centrale, altrimenti l’ex Wolfsburg rimarrà agli ordini di Allegri. Ci potrebbe essere l’addio di Divock Origi, che da un anno e mezzo è un corpo estraneo al Milan e che ha un contratto in scadenza a giugno 2026. Era trapelata l’esistenza di una sorta di patto per la risoluzione anticipata. Vedremo se si verificherà davvero.

Calciomercato Milan, cessioni a gennaio: non solo Odogu e Origi

Un altro calciatore destinato a lasciare Milano è Silvano Vos, che a settembre era stato vicino al trasferimento al Losanna e poi è rimasto in Italia. Proprio quanto sembrava quasi fatta, le società non sono riuscite a trovare l’accordo sugli ultimi dettagli e l’ex Ajax non è andato a fare un’esperienza in prestito che gli sarebbe servita.

Restando a Milano, il centrocampista olandese non ha visto il campo né con la Prima Squadra né con il Milan Futuro. Mesi della sua carriera buttati. A gennaio 2026 dovrà necessariamente andarsene, sperando di trovare una squadra adatta a lui. Purtroppo, ad oggi, aver investito 2,75 milioni di euro per strapparlo all’Ajax nel mercato estivo 2024 è stata una scelta sbagliata.

Vos aveva sorpreso positivamente nella sua prima apparizione con il Milan Futuro, non pochi si erano subito sbilanciati nel dire che il club aveva messo a segno un ottimo colpo. Purtroppo, è stato solo un abbaglio del momento, dato che poi il 20enne centrocampista olandese non è riuscito a fare la differenza nel campionato di Serie C. Una grande delusione per tutti. Cederlo in prestito sarebbe servito tantissimo, però non si è creata la giusta situazione e ora bisogna attendere gennaio.

La speranza è che Vos possa approdare in una squadra in grado di dargli minutaggio, non può buttare altri mesi. Ha 20 anni, quindi non bisogna emettere sentenze definitive nei suoi confronti, ma è importante che intraprenda la strada giusta per crescere e tirare fuori tutto il suo potenziale. Poi vedremo a che livello arriverà.