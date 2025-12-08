Sergio Ramos-Milan, l’annuncio è una svolta per i rossoneri

Il giocatore spagnolo ha fatto una dichiarazione netta dopo la recente partita disputata con il Monterrey: ecco la situazione.

La sessione invernale del calciomercato inizierà tra meno di un mese e non è escluso che il Milan possa prendere un difensore centrale. Non bisogna aspettarsi nessun investimento particolarmente oneroso, lo abbiamo detto più volte, però Igli Tare sarà attento alle occasioni: ci sarà quella giusta per rinforzare la difesa di Massimiliano Allegri?

Ci sono tifosi che sognano il ritorno di Thiago Silva, nonostante i 41 anni compiuti a settembre. Il brasiliano ha la possibilità di liberarsi dal Fluminese a fine dicembre e di trasferirsi a parametro zero. Tornerebbe molto volentieri in Europa, dove il figlio 17enne Isago milita nel Chelsea. E certamente gli farebbe piacerebbe tornare a vestire la maglia rossonera, già indossata tra il 2009 e il 2012 lasciando bei ricordi ai milanisti, molto dispiaciuti quando poi è stato venduto al PSG assieme a Zlatan Ibrahimovic.

Calciomercato Milan, futuro Sergio Ramos: le ultime news

Un altro difensore di esperienza che è stato accostato al Milan recentemente è Sergio Ramos, che è stato proposto. Il centrale spagnolo compirà 40 anni a marzo, anche lui è nella fase finale di una lunga carriera e può cambiare squadra a parametro zero.

L’ex di Siviglia, Real Madrid e PSG è un giocatore del Monterrey, però il suo contratto scade a fine dicembre 2025. Dopo la recente partita persa contro il Toluca, che ha sancito l’eliminazione in semifinale dei Rayados dalla Liguilla Apertura, Sergio Ramos ha fatto un annuncio importante sul suo futuro: “È stata la mia ultima partita in Messico“.

Il difensore spagnolo non proseguirà la sua esperienza nella Liga MX, iniziata nel febbraio 2025 dopo aver concluso una stagione a Siviglia, città che aveva lasciato nel 2005 per trasferirsi al Real Madrid. Avrebbe voluto concludere l’avventura in Messico con un titolo, però non ci è riuscito e ora guarda al futuro. Vuole ancora continuare a giocare e tornare in Europa è un’opzione.

Al momento, non risulta alcuna trattativa con il Milan, dove gioca un calciatore che conosce benissimo grazie all’esperienza comune fatta al Real Madrid: Luka Modric. Il centrocampista croato ha 40 anni e sta dimostrando di essere ancora un giocatore di alto livello. La Serie A non è un campionato facile, anche se non è al livello di Liga e Premier League. Certamente, il fatto che il Milan non disputi coppe europee rende più facile la gestione delle sue energie. Vedremo se Modric e Ramos si ritroveranno in rossonero.