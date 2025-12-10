Niente cessione a gennaio, l’addio al Milan arriverà in estate

È stato protagonista di qualche voce di mercato, ma il calciatore rossonero sembra destinato a rimanere alla corte di Allegri fino al termine della stagione.

La sessione invernale del calciomercato è sempre più vicina e i tifosi del Milan si aspettano delle mosse da parte della dirigenza. In entrata servirebbero due-tre rinforzi, i ruoli in cui intervenire sono noti: difensore centrale, esterno destro e attaccante.

Ma è difficile che il club rossonero faccia investimenti particolarmente onerosi a gennaio, un mese nel quale spesso si va alla ricerca di occasioni a basso prezzo o in prestito, oppure si prova a effettuare qualche scambio. Ovviamente, se ci dovesse essere una o più cessioni onerose, la situazione cambierebbe un po’. Tuttavia, al momento, non sembra esserci questo scenario in casa milanista. Ci sono tanti dubbi su ciò che succederà nel mercato invernale.

Calciomercato Milan, smentita la cessione di un calciatore

Un giocatore che è stato spesso dato in uscita è Santiago Gimenez, che il Milan ha comprato per 30,2 milioni di euro più bonus dal Feyenoord poco meno di un anno fa. Nonostante i sondaggi di alcune società della Premier League, l’agente Rafaela Pimenta ha smentito la partenza del suo assistito. Oltre al nazionale messicano, anche un altro compagno di squadra è stato al centro di rumors di mercato recenti.

Ci riferiamo a Ruben Loftus-Cheek, accostato al Napoli anche nell’ottica di un eventuale scambio con Lorenzo Lucca. Ad Antonio Conte serve un centrocampista e l’ex Chelsea è un profilo che potrebbe fargli comodo: forte fisicamente e abile negli inserimenti. Inoltre, lo ha già conosciuto quando ha allenato i Blues.

Anche se sappiamo benissimo che durante le sessioni di calciomercato può succedere di tutto, in questo momento il Milan non sembra orientato a privarsi di Loftus-Cheek. Pur non essendo un titolarissimo, è comunque considerato prezioso da Massimiliano Allegri. Salvo colpi di scena, il centrocampista inglese dovrebbe rimanere in maglia rossonera almeno fino a fine stagione. Poi si vedrà.

Il suo contratto con il Milan scade a giugno 2027 e, senza rinnovo, sarà inevitabile la cessione della prossima sessione estiva del calciomercato. Loftus-Cheek non dovrebbe avere problemi a trovare una nuova squadra, un ritorno in Premier League non sarebbe da escludere. In Italia, oltre al Napoli, si potrebbe far avanti la Lazio nel caso in cui non dovesse avere il mercato bloccato anche l’estate prossima. A Roma allena Maurizio Sarri, il tecnico che più di tutti lo aveva valorizzato al Chelsea. Chiaramente, bisognerà vedere anche se l’allenatore toscano sarà ancora alla guida dei biancocelesti.