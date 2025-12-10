Ritorno di fiamma Milan, per l’attacco torna di moda un vecchio obiettivo

Il club rossonero comprerà un nuovo centravanti nel calciomercato invernale? Le ultime news da Di Marzio a Sky Sport.

Durante l’estate scorsa si era parlato spesso dell’arrivo di una prima punta al Milan, con vari nomi accostati e anche trattati. Poi c’è stata una virata su Christopher Nkunku, attaccante con caratteristiche diverse da quelle che Igli Tare aveva indicato a inizio sessione di mercato, quando aveva spiegato che l’obiettivo era ingaggiare un bomber “alla Giroud”. L’ex di PSG, Lipsia e Chelsea sta deludendo e, come Santiago Gimenez, è a quota 0 gol nella Serie A 2025/2026. Inevitabile che si riproponga il tema inerente l’acquisto di un centravanti a gennaio.

Secondo più fonti giornalistiche, un intervento nel ruolo sarebbe possibile solamente con la cessione di Gimenez. Ma sia l’agente Rafaela Pimenta che il padre Christian hanno smentito l’esistenza della possibilità di un addio a metà stagione. Il nazionale messicano dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo questa settimana e il suo sarà un rientro importante, soprattutto ora che Rafael Leao si è infortunato in Torino-Milan.

Calciomercato Milan, dubbio Gimenez: una vecchia idea per sostituirlo?

Anche se la posizione di Gimenez e del suo entourage appare netta, sappiamo bene che durante una sessione di calciomercato può succedere di tutto. E se l’ex Feyenoord non dovesse sentire la fiducia necessaria dal Milan, potrebbe aprire a un trasferimento. Richieste dalla Premier League non mancano, anche se non sono arrivate da squadre di alta classifica.

Il giornalista Gianluca Di Marzio su Sky Sport ha fatto il punto della situazione: “Il Milan vorrebbe prendere un attaccante, ma dipende un po’ da cosa vuole fare Gimenez. Stando a quello che filtra dal club, l’arrivo di un centravanti sarebbe legato all’uscita del messicano. L’agente ha detto che non ha intenzione di muoversi, quindi va capito se il Milan forzerà la sua uscita o forzerà l’arrivo di un altro attaccante a prescindere dalla partenza di Gimenez”.

Di Marzio ha rivelato che Lorenzo Lucca, oggi al Napoli, potrebbe essere un’idea di mercato per la società rossonera: “Il Napoli cerca un centrocampista, il Milan cerca un attaccante. In questi giorni si discuteva tra agenti e tra intermediari: perché il Milan non prende Lucca e il Napoli non prende Loftus-Cheek? Dubito che i rossoneri possano privarsi di Loftus-Cheek, però Lucca può diventare un tema di mercato. Con il rientro di Lukaku, dato che il Napoli gioca con una sola punta, Lucca potrebbe essere l’uomo da Milan o da Roma nel mercato di gennaio“.

Lucca era già stato nel mirino del Diavolo poco meno di un anno fa, quando poi arrivò Gimenez. L’attaccante italiano militava nell’Udinese ed era considerato l’alternativa al messicano, anche se va detto che da Udine non avevano mai davvero aperto alla sua cessione. Si era riparlato di lui pure in ottica estiva, però il Napoli ha sbaragliato la concorrenza con un’offerta di prestito oneroso da 9 milioni di euro e obbligo di riscatto a 26. Un totale di 35 milioni che l’Udinese ha accettato molto volentieri, dato che potrà così mettere a bilancio una grossa plusvalenza.

In maglia azzurra le cose non stanno andando benissimo: 2 gol (1 in Serie A e 1 in Coppa Italia) in 16 presenze totali stagionali. Il 25enne di Moncalieri è partito titolare in Coppa Italia contro il Cagliari, però in campionato è partito in panchina nelle ultime cinque giornate, nell’ultima non è proprio entrato (Napoli-Juventus 2-1). L’ultima apparizione dall’inizio risale a Lecce-Napoli del 28 ottobre.

Antonio Conte gli preferisce Rasmus Hojlund e presto riavrà a disposizione Romelu Lukaku. Se il belga non avrà nuovi problemi fino a gennaio, allora il Napoli potrebbe considerare la cessione di Lucca nel mercato invernale.