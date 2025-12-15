Torna fra i convocati: sarà a disposizione per Napoli-Milan

Un giocatore assente da tempo torna nella lista dei convocati per l’impegno di Supercoppa Italiana: gli ultimi aggiornamenti.

Per Napoli, Inter, Bologna e Milan è il momento di accantonare momentaneamente il campionato per volare in Arabia Saudita, dove verrà assegnata la Supercoppa Italiana. La vincitrice della scorsa Serie A, la seconda classificata, la vincitrice della scorsa Coppa Italia e l’altra finalista si affronteranno nel mini-torneo che si giocherà a Riad.

Il Milan, vincitore a sorpresa della scorsa edizione, affronterà il Napoli giovedì sera (ore 22 italiane). Nella partita di campionato giocata a San Siro lo scorso 29 settembre la squadra di Massimiliano Allegri ha meritatamente vinto 2-1 contro quella di Antonio Conte. Ma quello conta poco, tra pochi giorni ci sarà un’altra storia da scrivere. Chiaramente, entrambe le compagini saranno super motivate a vincere e ad accedere alla finalissima di lunedì 22 dicembre contro la vincente dello scontro Bologna-Inter (si gioca venerdì 19 dicembre).

Supercoppa Italiana, novità tra i convocati di Napoli-Milan: Antonio Conte esulta

Domenica il Milan ha giocato a San Siro contro il Sassuolo e durante la partita ha perso Matteo Gabbia, infortunatosi al ginocchio sinistro. Gli esami non hanno evidenziato lesioni, però il difensore centrale rossonero potrebbe non recuperare per il big match contro il Napoli. Viaggerà assieme alla squadra in Arabia Saudita e le sue condizioni fisiche verranno valutate giorno per giorno. Sembrano recuperabili, invece, Youssouf Fofana e Rafael Leao. Dovrebbe rimanere fuori dalla lista convocati Santiago Gimenez, la cui situazione continua ad essere un po’ misteriosa, dato che Massimiliano Allegri recentemente ha dichiarato che la caviglia sinistra è guarita dall’ultimo infortunio.

Per quanto riguarda il Napoli, Sky Sport rivela che Antonio Conte dovrebbe avere finalmente a disposizione il suo pupillo Romelu Lukaku. Fermo da inizio stagione per un infortunio alla coscia sinistra, il centravanti belga è tornato a lavorare con il resto della squadra e sembra destinato ad essere convocato. È ancora lontano dalla migliore condizione fisica, però anche per pochi minuti può essere una risorsa preziosa per allenatore e compagni.

Il pieno recupero di Lukaku potrebbe anche spingere il Napoli a valutare un’eventuale cessione di Lorenzo Lucca nel corso della sessione invernale del calciomercato. Arrivato dall’Udinese in prestito oneroso con obbligo di riscatto, l’attaccante italiano non ha particolarmente convinto in maglia azzurra. È stato accostato anche al Milan, però in questo momento non risulta alcuna trattativa.