Milan, affare a rischio: spunta il Barcellona

Il Barça ha messo nella lista dei potenziali acquisti uno degli obiettivi di mercato della società rossonera: rischio beffa per Tare?

Durante la scorsa estate si è parlato quotidianamente dell’ingaggio di un nuovo numero 9 da parte del Milan, però poi non è arrivata una prima punta vera e propria. A Massimiliano Allegri è stato consegnato Christopher Nkunku, che solo nell’ultima partita del 2025 contro l’Hellas Verona ha segnato i primi gol in Serie A. Nella prima del 2026, in programma il 2 gennaio a Cagliari, avrà a disposizione anche Niclas Fullkrug. Considerato l’infortunio serio alla caviglia destra di Santiago Gimenez, la dirigenza si è mossa con anticipo per dare all’allenatore un centravanti puro.

Il 32enne tedesco potrebbe non essere l’unico attaccante tesserato dal Milan a gennaio. Infatti, da diversi giorni si parla della possibilità che arrivi anche Andrej Kostic dal Partizan Belgrado. Il 18enne serbo-montenegrino potrebbe anche rimanere in Serbia per il resto della stagione, così da giocare con continuità, cosa che a Milano non sarebbe possibile. Il suo agente è Darko Ristic, lo stesso di Dusan Vlahovic.

Calciomercato Milan, Allegri sogna Vlahovic

Normale pensare che l’affare Kostic possa essere collegato anche a un eventuale arrivo di Vlahovic, in scadenza di contratto con la Juventus a giugno 2026 e dunque tesserabile a parametro zero l’estate prossima. Massimiliano Allegri lo avrebbe voluto a Milano già a luglio-agosto, però non c’erano le condizioni per fare l’operazione. Se la Juve era aperta a cedere il cartellino per 20-25 milioni di euro, invece il centravanti serbo non voleva rinunciare al ricco stipendio da 12 milioni di euro netti previsti dal suo ultimo anno di contratto a Torino.

Già si parla di un possibile contratto da 6-7 milioni di euro netti annui in caso di trasferimento al Milan. Difficilmente il club rossonero andrà oltre quota 7, bonus compresi. Nella squadra attuale solamente Rafael Leao ci arriva e la sensazione è che quello resterà ancora il tetto massimo, anche con l’eventuale qualificazione alla prossima Champions League.

Occhio al Barcellona

Chiaramente, non c’è solo il Milan su Vlahovic. Secondo quanto rivelato in Spagna dall’autorevole quotidiano Marca, il Barcellona si sarebbe mosso per portare il nazionale serbo in Catalogna nel 2026. C’è stato un primo contatto e l’intenzione del club blaugrana è quella di prendere il giocatore a parametro zero o negoziare una partenza in questo mercato invernale a condizioni molto vantaggiose.

Il Barcellona vede in Vlahovic un potenziale buon sostituto di Robert Lewandowski, a sua volta in scadenza di contratto a fine giugno e accostato anche al Milan. Il polacco dovrebbe terminare la stagione in Catalogna e poi cambiare aria, anche se non ha ancora preso una decisione sulla prossima tappa della sua carriera.