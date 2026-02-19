Caos arbitri, Milan ancora danneggiato: Pavlovic ha rischiato la stagione

Ecco cosa è successo nel corso della sfida tra i rossoneri e il Como: gli arbitraggi continuano a far discutere

C’è ancora tanto rammarico per il pareggio contro il Como. Un pareggio che ha lasciato il Milan lontano dalla vetta. Credere nello Scudetto resta davvero complicato, ma il Diavolo non ha alcuna voglia di mollare, convinto del fatto che la classifica può cambiare rapidamente.

Sarebbe potuta essere diversa già sabato sera, ma La Penna, con i suoi errori, ha condizionato pesantemente la gara tra Inter e Juventus. A rossi invertiti (per Bastoni e non per Kalulu), per i bianconeri sarebbero stato decisamente più difficile perdere. Il risultato di San Siro ha chiaramente danneggiato anche il Milan, che ha visto l’Inter scappare a +8.

Con il pareggio contro il Como, poi, si è accorciato di un solo punto. Ma anche ieri la gara è stata caratterizzata da diverse scelte discutibili da parte dell’arbitro. E’ vero che Fabregas si è lamentato per un’espulsione, che sarebbe stata giusta, per Saelemaekers, ma va detto e in pochi lo hanno sottolineato come il Como sarebbe dovuto rimanere in dieci già prima. Così sono due gli episodi finiti nel mirino della critica.

Milan-Como, scelte arbitrali ancora discutibili: ecco cosa è successo

Lente di ingrandimento su quanto accaduto tra Fabregas e Allegri, che ha avuto poi un secondo atto nella pancia di San Siro

Siamo al paradosso. Allegri squalificato un turno per essere uscito dall’area tecnica. Allora dovrebbero squalificare tutti gli allenatori ogni domenica. Consentito invece urlare testa di c. all’arbitro. Interessante. https://t.co/bxrGxz7AI2 — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) February 19, 2026

E’ Franco Ordine, sul proprio profilo X, a evidenziare l’incongruenza vissuta: “Allegri squalificato per un turno (ha lasciato l’area tecnica), segno che non c’era un motivo serio per il rosso. Zero a Fabegras che ha tenuto Saelemaekers. E Marcenaro quarto uomo che fa? Non vede, non sente, non riferisce. Mariani rimedia un’altra insufficienza.

E si lamentano per il rosso di Saelemaekers dopo che l’allenatore lo trattiene all’89’. Dovevano essere in 10 tutta la partita. Così anche i giornalisti nerazzurri che sono partiti all’attacco possono per dovere di cronaca riportare anche questo. https://t.co/XirwRTUQjz pic.twitter.com/bVvlXN8Sd1 — Stefano Bressi (@StefanoBressi) February 19, 2026

Oggi, poi, dopo gli esami clinici, abbiamo saputo che Pavlovic ha rischiato davvero grosso. Ha rischiato la stagione per il bruttissimo fallo di van Der Brempt. Un fallo non sanzionato nemmeno con il cartellino giallo. Nessun richiamo al VAR, niente di niente. La gestione dei cartellini resta così molto discutibile.