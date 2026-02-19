Home » Milan News » Caos arbitri, Milan ancora danneggiato: Pavlovic ha rischiato la stagione

Caos arbitri, Milan ancora danneggiato: Pavlovic ha rischiato la stagione

di

Ecco cosa è successo nel corso della sfida tra i rossoneri e il Como: gli arbitraggi continuano a far discutere 

Pavlovic contro il Como
Caos arbitrale, Milan ancora danneggiato: Pavlovic ha rischiato la stagione (Ansa) – MilanLive.it

C’è ancora tanto rammarico per il pareggio contro il Como. Un pareggio che ha lasciato il Milan lontano dalla vetta. Credere nello Scudetto resta davvero complicato, ma il Diavolo non ha alcuna voglia di mollare, convinto del fatto che la classifica può cambiare rapidamente.

Sarebbe potuta essere diversa già sabato sera, ma La Penna, con i suoi errori, ha condizionato pesantemente la gara tra Inter e Juventus. A rossi invertiti (per Bastoni e non per Kalulu), per i bianconeri sarebbero stato decisamente più difficile perdere. Il risultato di San Siro ha chiaramente danneggiato anche il Milan, che ha visto l’Inter scappare a +8.

Con il pareggio contro il Como, poi, si è accorciato di un solo punto. Ma anche ieri la gara è stata caratterizzata da diverse scelte discutibili da parte dell’arbitro. E’ vero che Fabregas si è lamentato per un’espulsione, che sarebbe stata giusta, per Saelemaekers, ma va detto e in pochi lo hanno sottolineato come il Como sarebbe dovuto rimanere in dieci già prima. Così sono due gli episodi finiti nel mirino della critica.

Milan-Como, scelte arbitrali ancora discutibili: ecco cosa è successo

Lente di ingrandimento su quanto accaduto tra Fabregas e Allegri, che ha avuto poi un secondo atto nella pancia di San Siro

E’ Franco Ordine, sul proprio profilo X, a evidenziare l’incongruenza vissuta: “Allegri squalificato per un turno (ha lasciato l’area tecnica), segno che non c’era un motivo serio per il rosso. Zero a Fabegras che ha tenuto Saelemaekers. E Marcenaro quarto uomo che fa? Non vede, non sente, non riferisce. Mariani rimedia un’altra insufficienza.

Oggi, poi, dopo gli esami clinici, abbiamo saputo che Pavlovic ha rischiato davvero grosso. Ha rischiato la stagione per il bruttissimo fallo di van Der Brempt. Un fallo non sanzionato nemmeno con il cartellino giallo. Nessun richiamo al VAR, niente di niente. La gestione dei cartellini resta così molto discutibile.

Gestione cookie