NEWS MILAN – Niente Milan per Alfred Duncan. Il centrocampista del Sassuolo è stato espulso oggi contro la Spal. Non sarà quindi a disposizione di Roberto de Zerbi per la sfida di sabato pomeriggio contro i rossoneri a San Siro.

Una perdita pesante per la squadra neroverde. L’ex interista è una pedina importante per le dinamiche tattiche degli emiliani. Oggi però è stato espulso per doppia ammonizione e quindi non potrà essere in campo sabato per squalifica. La partita è in programma il prossimo 2 marzo alle 18. Sarà una sfida delicata per entrambe. Ovviamente il Milan dovrà vincere ad ogni costo, anche se affronterà la gara dopo un impegno difficile come quello contro la Lazio in Coppa Italia di martedì sera all’Olimpico.

Gennaro Gattuso dovrà gestire bene le forze della propria squadra. La coppa è un obiettivo, come specificato anche da Elliott Management Corporation. Ma ovviamente è ancora più importante tenere il passo per il quarto posto. Il Sassuolo ha una doppia faccia e le sue prestazioni dipendono dalle giornate. All’andata il Milan diede prova di grande forza andando a vincere per 4-1 nonostante le tante difficoltà.

De Zerbi non potrà quindi schierare Duncan. Un giocatore spesso accostato ai rossoneri in queste ultime sessioni di calciomercato. Per caratteristiche era stato spesso individuato come perfetto sostituto di Franck Kessie, così da avere un’alternativa simile in panchina. Però il Sassuolo non ha voluto privarsene e la società di via Aldo Rossi non ha mai affondato il colpo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE – Ex Milan: Petagna segna ancora, è nella storia della Spal

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it