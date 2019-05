NEWS MILAN – Lunedì sera a San Siro la squadra di Gennaro Gattuso è obbligata a vincere contro il Bologna. Per tenere vive le residue speranze di qualificazione alla prossima Champions League, è vitale conquistare i 3 punti.

La sconfitta contro il Torino ha fatto perdere il quarto posto al Milan, scivolato al settimo. Qualche chance di riprenderlo c’è, però adesso non si può veramente più sbagliare. Mancano quattro giornate al termine del campionato e bisogna vincere tutte le partite, a partire da quella contro il Bologna lunedì prossimo.

-> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle ultime news Milan, LEGGI QUI.

Milan-Bologna, probabile formazione rossonera: Bakayoko escluso?

Gattuso sembra intenzionato a schierare il Milan con il modulo 4-3-1-2, già visto settimane fa sempre a San Siro contro l’Udinese. Ad essere impiegato nel ruolo di trequartista sarà Lucas Paquetà, che così avrà qualche compito difensivo in meno e più libertà offensiva rispetto a quando gioca da mezzala. In attacco la coppia composta da Patrick Cutrone e Krzysztof Piatek, due centravanti sempre affamati di gol ma poco riforniti dai compagni nell’ultimo mese e mezzo.

In porta confermato Gianluigi Donnarumma, mentre in difesa ci saranno dei cambiamenti a causa dell’infortunio di Andrea Conti e della squalifica di Alessio Romagnoli. Il terzino destro sarà Ignazio Abate, visto che anche Davide Calabria è out per problemi fisici e la sua stagione è già terminata. Al centro della retroguardia, invece, dovrebbe esserci Cristian Zapata con Mateo Musacchio. Probabile che Mattia Caldara si accomodi nuovamente in panchina. Sulla corsia sinistra confermato Ricardo Rodriguez, anche se Diego Laxalt spera ancora di avere un’occasione.

Per quanto concerne il centrocampo, La Gazzetta dello Sport non esclude l’impiego di Lucas Biglia in regia al posto di Tiemoué Bakayoko. L’ex Monaco ieri ha tardato all’allenamento, provocando l’ira di Gattuso e la successiva decisione di andare in ritiro. Oltre alla multa salata (si parla di circa 80-90 mila euro), il mediano francese potrebbe subire un’ulteriore punizione: l’esclusione dalla formazione titolare in Milan-Bologna. In ogni caso il reparto sarà completato da Franck Kessie e Hakan Calhanoglu.

MILAN-BOLOGNA: PROBABILE FORMAZIONE ROSSONERA

(4-3-1-2) – G. Donnarumma; Abate, Musacchio, Zapata, Rodriguez; Kessie, Biglia (Bakayoko), Calhanoglu; Paquetà; Cutrone, Piatek.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it