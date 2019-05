NEWS MILAN – Il Milan è alla ricerca disperata del profilo giusto per il dopo Gennaro Gattuso. I rossoneri stavolta proprio non possono sbagliare: un’altra stagione fallimentare potrebbe rovinare in toto il piano di rilancio di Elliott Management.

Antonio Conte è il profilo perfetto: è un profilo internazionale, bravo nella valorizzazione tecnica dei giocatori ed un vero e proprio stratega. Ma è difficile, molto difficile. Perché in pole c’è la Roma, poi anche l’Inter, la Juventus e due big d’Europa: PSG e Bayern Monaco. Per il club rossonero è il sogno, destinato probabilmente a rimanere tale. Più concrete le piste Eusebio Di Francesco o Marco Giampaolo, soprattutto in caso di mancata qualificazione in Champions League. La proprietà apprezza Mauricio Pochettino, un altro sogno complicato. Poi c’è Gian Piero Gasperini, ma l’Atalanta non ha nessuna intenzione di lasciarlo andare via.

Galtier e Campos per rilanciare il Milan

L’edizione odierna di ‘Repubblica’ ha fatto il punto della situazione. In questo momento restano in pole Pochettino, Giampaolo e Gasperini, oltre al sogno Conte. Fra questi quattro, il nome più probabile è l’allenatore della Sampdoria, l’unico che può liberarsi senza problemi. Per gli altri tre ci sono degli ostacoli importanti da superare, ma non ci sentiamo di escludere un ripensamento di Gasperini: chiaramente molto dipende da come finirà la stagione. Ma il noto quotidiano cita anche un nome nuovo: si tratta di Christophe Galtier, tecnico del Lille. Una voce in linea con l’indiscrezione lanciata questa mattina dalla ‘Gazzetta dello Sport’ di una possibile sostituzione di Leonardo con Lucas Campos, direttore sportivo del club francese. Che è attualmente secondo in classifica e potrebbe tornare a giocare la Champions League. Tra l’altro spesso nelle scorse settimane il Milan è stato inserito nella lista di pretendenti di Nicolas Pépé, il fenomeno della squadra. Un trittico da cui potrebbe ripartire la società rossonera. Sullo sfondo resta anche la suggestione Mark van Bommel, attuale tecnico del PSV Eindhoven.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it