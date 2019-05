NEWS MILAN BOLOGNA – Alla vigilia dell’importante sfida di campionato contro il Bologna, le idee di formazione di Gennaro Gattuso sembrano essere più chiare. Nonostante le indiscrezioni su un possibile cambio di modulo, sembra che il mister non farà alcuna variazione.

Secondo le ultime notizie rivelate da Sky Sport, il Milan verrà nuovamente schierato con il 4-3-3. Niente 4-3-1-2 con Lucas Paquetà trequartista e i due attaccanti, una soluzione che tanti tifosi speravano di vedere domani. Pare che Rino abbia scelto di affidarsi al modulo che ha già utilizzato a lungo nel corso della stagione, seppur con alterne fortune. La speranza è che alla fine avrà ragione lui. Anche se a prescindere dal modulo, sarà fondamentale avere in campo giocatori con la mentalità giusta. Perché i rossoneri da un po’ di tempo con la testa non ci sono, le prestazioni sono scadenti e i risultati parlano da soli.

-> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle ultime news di calciomercato Milan, LEGGI QUI.

Milan-Bologna, probabile formazione rossonera: gioca Suso?

Sky Sport conferma che in difesa sarà Ignazio Abate a giocare nel ruolo di terzino destro, visto che Davide Calabria ha concluso la stagione per infortunio e che Andrea Conti non è al 100%. Al centro del reparto Gattuso deve rinunciare sia ad Alessio Romagnoli (squalificato) che a Mattia Caldara (infortunato), dunque la fianco di Mateo Musacchio giocherà Cristian Zapata. A sinistra ci sarà Ricardo Rodriguez.

Per quanto riguarda il centrocampo, la novità dovrebbe essere l’impiego di Lucas Biglia come perno centrale al posto di Tiemoué Bakayoko. Nonostante Gattuso abbia detto che il caso è rientrato, il mediano francese dovrebbe accomodarsi in panchina. A completare il reparto ci saranno i soliti Franck Kessie e Lucas Paquetà.

In attacco torna titolare Krzysztof Piatek, che contro il Torino era stato escluso a favore di Patrick Cutrone. Ad agire da esterni offensivi saranno Jesus Suso a destra e Hakan Calhanoglu a sinistra, due calciatori che hanno profondamente deluso in questa annata. In particolare lo spagnolo, che da metà novembre circa è irriconoscibile e Gattuso continua inspiegabilmente a farlo giocare.

SERIE A, MILAN-BOLOGNA: PROBABILE FORMAZIONE ROSSONERA

(4-3-3) – G. Donnarumma; Abate, Zapata, Musacchio, Rodriguez; Kessie, Biglia, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it