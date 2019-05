News Milan: Maurizio Sarri chiederà una decisione rapida sul suo futuro al Chelsea dopo la finale di Europa League.

L’avventura in Premier League di Maurizio Sarri potrebbe finire dopo un solo anno. Nonostante la sua voglia di continuare, più fonti confermano che a fine anno sarà addio. E per una serie di motivi.

I rapporti fra l’allenatore e la società non sono idilliaci. In più c’è malumore per alcune uscite dell’italiano nelle varie interviste. Insomma, un quadro chiaro: dopo la finale di Europa League, l’ex Napoli saluterà il Chelsea. Il Milan è alla finestra: in questi giorni si è parlato addirittura di un contatto fra lui e Ivan Gazidis, non confermato però. Difficile pensare che il tecnico possa vedere un altro club poco prima di una importante finale. Ai rossoneri però piace, così come alla Roma e alla Juventus. Che ha detto addio a Massimiliano Allegri e ora è alla ricerca di un sostituto. Nelle ultime ore per la squadra bianconera è davvero molto forte le candidatura di Sarri.

Sarri vuole pianificare il suo futuro

Intanto il ‘Times’ ha rivelato che l’allenatore chiederà al club una decisione rapida sul suo futuro. In questo modo avrà tutto il tempo a disposizione per pianificare il suo futuro. Che a questo punto può essere ancora Italia, ma senza escludere altre opzioni, come ad esempio un anno sabbatico dopo tante stagioni di grande stress ed energie consumate. Sarri vuole chiarezza da Roman Abramovich subito dopo la finale di Europa League. L’italiano non vuole perdere tempo. Né per sé e né per il proprio staff, che ha il contratto in scadenza a giugno e rischia di rimanere senza lavoro. Invece l’allenatore ha altri due anni a disposizione col Chelsea, ecco perché non è da escludere che possa rimanere fermo almeno un anno, in attesa di offerte allettanti. La Juventus fa sul serio, così come anche il Milan e la Roma sono da tempo sulle sue tracce. Dopo la finale di Baku si saprà tutto con molta più chiarezza.

