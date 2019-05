News Milan: Giampaolo ha deciso di lasciare la Sampdoria. Aspetta segnali dai rossoneri, piace al Bologna.

La risposta di Paolo Maldini al Milan non è ancora arrivata. Sono attese novità entro domani, massimo per domenica. Dalla prossima settimana inizierà la ricostruzione e ci saranno maggiori indicazioni sulla figura dell’allenatore.

Stando alle indiscrezioni di questi giorni, sembra che sia una corsa a due per la panchina rossonera: Simone Inzaghi e Marco Giampaolo. Il laziale ha perso posizioni perché la querelle con Claudio Lotito rischia di andare per le lunghe. Il secondo invece convince sia Maldini che Ivan Gazidis e presto si libererà da qualsiasi tipo di vincolo contrattuale con la Sampdoria. Sull’addio ai blucerchiati continuano ad arrivare delle conferme. Secondo quanto scritto da Nicolò Schira, giornalista della ‘Gazzetta dello Sport’, il tecnico avrebbe già preso la sua decisione e a breve lo comunicherà al presidente Massimo Ferrero. L’indizio è inequivocabile.

Giampaolo aspetta segnali dal Milan

Giampaolo avrebbe già lasciato liberato la sua casa a Genova. E’ convinto di essere pronto per il salto di qualità e attende una chiamata importante. Aspetta in particolar modo il Milan, con cui evidentemente c’è già stato qualche contatto. Occhio però al Bologna, che a breve potrebbe ritrovarsi costretto a sostituire Sinisa Mihajlovic. Il tecnico serbo ha un’offerta importante della Roma (altra squadra che si è interessata a Giampaolo) e ci sta pensando. Nei prossimi giorni farà sapere a Joey Saputo qual è la sua decisione. Se dovesse accettare la corte dei giallorossi, allora i rossoblu avrebbero bisogno di un nuovo allenatore e il profilo dell’attuale doriano piace. Ma è chiaro che l’ex Empoli aspetta una chiamata più importante ed è per questo che attenderà segnali da parte del Milan. Che però è interessato anche ad Inzaghi. Più difficili le piste per Eusebio Di Francesco e Roberto De Zerbi, così come quelle estere. Gennaro Gattuso è uno dei nomi per sostituire Giampaolo alla Sampdoria.

Marco #Giampaolo ha deciso di lasciare la #Sampdoria e ha già liberato la sua casa di Genova. Aspetta segnali dal #Milan e piace al #Bologna (lo caldeggia Sabatini) per rimpiazzare Sinisa #Mihajlovic se quest’ultimo va alla #Roma. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) 31 maggio 2019

