Calciomercato Milan, Leonardo aveva quasi preso Sensi: il retroscena.

Stefano Sensi da tempo viene indicato come obiettivo reale del Milan per rinforzare il centrocampo. Viene ritenuto un talento con grandi margini di miglioramento, adatto al progetto rossonero.

Un centrocampista tecnico come lui farebbe sicuramente comodo alla mediana milanista, bisognosa di innesti in estate. Il Sassuolo valuta circa 25 milioni di euro il proprio gioiello, decisamente tentato dalla possibilità di trasferirsi in una grande piazza. Oltre al Milan, anche la Juventus sembra interessata a mettere le mani sul giocatore. Ma a Torino non avrebbe lo stesso spazio che a Milano.

Calciomercato Milan, Leonardo aveva quasi preso Sensi

Oggi il quotidiano Tuttosport spiega che Sensi è sempre un obiettivo rossonero e che la trattativa forse sarebbe stata già chiusa se fosse rimasto Leonardo. Il calciatore nel weekend 18-19 maggio era stato a Milano per cercare casa, dato che il dirigente brasiliano aveva trovato un accordo di massima col Sassuolo: investimento sui 25 milioni per il Milan. Ma dopo l’addio di Leonardo la situazione vive una fase di stallo.

L’allenatore neroverde Roberto De Zerbi ha detto che si aspetta una telefonata da Sensi. Vorrebbe tenerlo in Emilia, ma non vuole comunque costringerlo a fare qualcosa contro la sua volontà. L’amministratore delegato Giovanni Carnevali si è espresso sulla stessa linea, spiegando che eventuali offerte verranno valutate dal club. Adesso bisognerà vedere come si muoverà il Milan, che per investire 25 milioni deve prima effettuare delle cessioni.

Il quotidiano Tuttosport non esclude che possa essere utilizzata la stessa formula che l’Inter ha adoperato per prendere Matteo Politano. Dunque, un prestito oneroso con diritto di riscatto. La società rossonera l’estate scorsa ha ceduto Manuel Locatelli proprio al Sassuolo con una formula simile, che però prevedeva l’obbligo di acquistare il cartellino. I rapporti sono buoni e ciò potrebbe favorire l’operazione Sensi.

