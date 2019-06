Calciomercato Milan, idea Kramaric dell’Hoffenheim per rinforzare l’attacco.

In casa Milan è in atto una rivoluzione vera e propria. Per il terzo anno consecutivo tante cose sono destinate a cambiare. Dall’organigramma dirigenziale all’organico della squadra, passando per l’allenatore.

Per quanto concerne il calciomercato, Paolo Maldini ha già preso Rade Krunic dall’Empoli e sta cercando di mettere a segno altri colpi a centrocampo. I nomi più caldi sono quelli di Stefano Sensi del Sassuolo e Jordan Veretout della Fiorentina. Entrambi sono valutati 25 milioni di euro, ma il direttore tecnico del Milan conta di riuscire ad ottenere uno sconto.

Qualcosa succederà anche in attacco, dato che il prossimo allenatore rossonero Marco Giampaolo gioca con due attaccanti. Serve prendere uno o due innesti. In questi giorni è circolato il nome di Christian Kouame, seconda punta del Genoa che potrebbe ritrovare Krzysztof Piatek a Milanello. Ma secondo il quotidiano Tuttosport ci sarebbe anche un altro profilo a stuzzicare il Milan, nello specifico Zvonimir Boban. Si tratta di Andrej Kramaric, attaccante classe 1991 che milita in Bundesliga nell’Hoffenheim. 22 gol e 5 assist per l’ex di Leicester City e Rijeka nell’ultima stagione. Kramaric in Germania è stato accostato anche a Bayern Monaco e RB Lipsia.

Redazione MilanLive.it

