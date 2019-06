News Milan, inizia l’era Giampaolo: i dettagli su contratto e staff.

Marco Giampaolo è ufficialmente il nuovo allenatore del Milan. Finalmente ieri il club ha emesso il comunicato per annunciare il suo ingaggio.

Il tecnico rossonero ha firmato un contratto biennale fino a giugno 2021 con opzione per un prolungamento fino al 2022. Guadagnerà uno stipendio da 2 milioni di euro netti annui. Il mister nato a Bellinzona, ma di origine abruzzese, ha già visitato la sede Casa Milan e anche il centro sportivo Milanello. Adesso sta cercando casa: dovrebbe andare a vivere nel centro di Milano. Il raduno scatterà il 9 luglio.

-> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle ultime news Milan, LEGGI QUI.

Ovviamente Giampaolo si è già confrontato con Paolo Maldini, Zvonimir Boban e Frederic Massara (il nuovo direttore sportivo dovrebbe essere annunciato tra oggi e domani) sul calciomercato. La campagna acquisti verrà impostata tenendo conto del modulo di base 4-3-1-2, anche se l’ex tecnico della Sampdoria non è in integralista e dunque può anche variare disposizione tattica a seconda delle situazioni. L’obiettivo è allestire una squadra che possa giocarsi l’accesso alla prossima Champions League. La dirigenza è al lavoro.

Per quanto riguarda lo staff del nuovo allenatore del Milan, sono confermati i nomi circolati in questi giorni. Il vice sarà Francesco Conti, mentre Fabio Micarelli sarà il collaboratore tattico e Salvatore Foti il collaboratore tecnico. Arriverà anche Stefano Rapetti, preparatore atletico che ha lavorato con José Mourinho all’Inter e al Manchester United. Samuele Melotto sarà lo specialista in analisi dei dati Gps. Potrebbe arrivare anche Francesco Calzona, ex vice di Maurizio Sarri. Mentre resta da definire chi sarà il preparatore dei portieri. La squadra è quasi al completo e nei prossimi giorni verrà definita per intero.

Boban: “Che Milan sarà? Spero migliore degli ultimi anni” – VIDEO

Matteo Bellan

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it