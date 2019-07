CALCIOMERCATO MILAN – Uno degli obiettivi dichiarati del Milan in vista della prossima stagione sembra essere un difensore centrale che possa rappresentare la prima alternativa al duo titolare Musacchio-Romagnoli.

La partenza di Cristian Zapata e l’addio anche del jolly difensivo Ignazio Abate costringeranno infatti Paolo Maldini e compagnia a puntare su uno stopper affidabile per il prossimo campionato. Inoltre il Milan punterà su Mattia Caldara, difensore ex Atalanta classe ’94, ma il calciatore numero 33 è attualmente infortunato e lungodegente, in attesa di rientrare dopo l’operazione subita al legamento del crociato anteriore.

Milan, Theo Hernandez in arrivo: visite mediche domani

Calciomercato Milan, Lovren torna in pole per la difesa rossonera

Le ultime indicazioni sul futuro difensore centrale rossonero arrivano dalla redazione di Sportmediaset, che parla dell’ennesima pista ormai sfumata. Il Milan, dopo aver visto l’obiettivo primario Ozan Kabak, centrale turco classe 2000, passare allo Schalke 04 e snobbare la proposta di Maldini, probabilmente dovrà dire addio all’ipotesi Joachim Andersen.

Il centrale danese della Sampdoria, che il Milan avrebbe voluto inserire in una doppia trattativa anche con Dennis Praet, è molto vicino all’Olympique Lione. La squadra francese sarebbe pronta ad investire 35-40 milioni di euro per acquistare Andersen e donargli un posto da titolare al centro della propria difesa. Difficile dunque che il Milan possa rientrare in corsa per questo stopper di talento.

Più probabile che torni in auge il nome di Dejan Lovren; l’ex attaccante Pedrag Mijatovic, noto intermediario per diversi calciatori croati, avrebbe parlato a Casa Milan con la dirigenza rossonera proprio dell’opzione riguardante il centrale classe ’89 del Liverpool. Un difensore che piace da tempo al Milan, ma i campioni d’Europa in carica lo valutano ancora sui 15 milioni di euro. Dovessero abbassarsi le richieste dei ‘Reds’, il club rossonero potrebbe fare sul serio per Lovren, calciatore che donerebbe qualità ed esperienza all’intero reparto difensivo.

Milan, raduno e ICC: ecco il programma di luglio

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it