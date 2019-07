Il Milan in questo calciomercato estivo deve prendere un difensore centrale. Andersen verso il Lione, dunque i rossoneri potrebbero accelerare per Lovren.

Marco Giampaolo si aspetta almeno un difensore centrale come rinforzo in difesa, reparto che accoglierà anche il terzino sinistro Theo Hernandez. Considerato l’addio di Cristian Zapata e l’infortunio di Mattia Caldara, è necessario intervenire.

Il Milan sta lavorando per acquistare il giusto innesto. Nelle scorse settimane un nome più volte circolato è quello di Joachim Andersen, giovane danese che Giampaolo ha valorizzato nella Sampdoria. Ma sembra che il giocatore sia molto vicino al trasferimento in Ligue 1. Il Lione è pronto ad investire 25 milioni di euro più 5 di bonus. La trattativa dovrebbe chiudersi a breve.

Milan, difensore centrale cercasi: niente Andersen, obiettivo Lovren

Un altro difensore centrale accostato spesso al Milan è Dejan Lovren, in uscita dal Liverpool. I contatti sono stati avviati da settimane. Lunedì in sede è arrivato Pedja Mijatovic, intermediario che lavora con l’agente Vlado Lemic. Il contratto del giocatore classe 1989 scade nel giugno 2021 e il suo cartellino viene valutato circa 20 milioni di euro.

Il Milan vorrebbe spendere qualche milione in meno e non dispiacerebbe fare un’operazione in prestito con diritto di riscatto. Tuttavia, i Reds prediligono una cessione a titolo definitivo. Un altro ostacolo all’affare è rappresentato dall’ingaggio di Lovren, che a Liverpool percepisce circa 5,2 milioni di sterline all’anno. Uno stipendio che il club rossonero non intende corrispondergli. Però potrebbe spalmare l’importo su più anni di contratto.

Lovren per qualità ed esperienza rappresenterebbe un valore aggiunto nella difesa di Giampaolo. Nella trattativa potrebbe giocare un ruolo importante Zvonimir Boban, connazionale del giocatore che sembra essere il primo sponsor del suo arrivo a Milanello. I contatti tra le parti proseguono, in attesa dell’eventuale accelerata decisa da parte del Milan nei prossimi giorni.

Milan, per Castillejo si attende l’offerta del Valencia

