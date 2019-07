Il Milan in trattativa con l’Empoli per chiudere l’operazione Bennacer. Intanto emergono dettagli sull’ultima proposta effettuata alla Fiorentina per Veretout.

Dopo essersi assicurato già Rade Krunic, il Milan ha deciso di accelerare per un altro centrocampista dell’Empoli. Si tratta di Ismael Bennacer, ritenuto un rinforzo adatto alle esigenze di mister Marco Giampaolo.

Oggi pomeriggio incontro i due club si sono incontrati per definire l’accordo per il trasferimento dell’algerino classe 1997. Dopo le iniziali distanze sulle valutazione del cartellino del giocatore, le parti hanno quasi trovato la quadra e la trattativa può concludersi a breve. Ovviamente Bennacer ha detto sì al passaggio al Milan, uno step importante della sua carriera. Ora lui è impegnato in Coppa d’Africa con l’Algeria, ma viene aggiornato costantemente dal suo agente.

Secondo quanto rivelato da Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, l’operazione Bennacer vale 15 milioni di euro. Questa sembra essere la valutazione del cartellino, dopo che inizialmente l’Empoli aveva sparato alto chiedendo 20 milioni. Vedremo se sarà questa la cifra finale dell’accordo tra le due società.

Pedullà spiega anche che l’ultima offerta del Milan alla Fiorentina per Jordan Veretout è la seguente: 13 milioni più Lucas Biglia. Sul centrocampista francese restano vigili anche Roma e Napoli. Il giocatore chiederà al club viola di non non andare in ritiro, per motivi personali. Evidente la sua volontà di lasciare Firenze per approdare in una piazza più importante, come confermato dal direttore sportivo Daniele Pradè oggi. Secondo Nicolò Schira de La Gazzetta dello Sport, i giallorossi hanno fatto la proposta migliore: 18 milioni alla Fiorentina e 3 annuali a Veretout.

#Veretout chiederà alla #Fiorentina di non andare in ritiro per motivi personali. L’ultima offerta #Milan (che prenderà un altro centrocampista) è 13 milioni più #Biglia. La #Roma in attesa. Il #Napoli resta in stand-by — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) 4 luglio 2019

Proposta migliore per Jordan #Veretout è quella della #Roma (18 milioni alla #Fiorentina e stipendio da 3 mln netti a lui), ma il #Milan non molla e offre 13 milioni più uno a scelta tra Biglia e Laxalt. Il #Napoli può mettere sul piatto Ounas più conguaglio ma prima deve vendere — Nicolò Schira (@NicoSchira) 4 luglio 2019

