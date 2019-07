Il Milan deve risolvere il nodo Franck Kessie. Gli acquisti a centrocampo degli ultimi giorni, potrebbero portare ad una sua cessione.

Franck Kessie potrebbe essere uno delle possibili in mezzo al campo. Ad oggi però rappresenta l’unico giocatore di quantità presente a centrocampo, anche se Krunic ha una buona fisicità. Secondo quanto scrivono in molti, Marco Giampaolo potrebbe fare a meno di Kessie a centrocampo senza troppi problemi.

Il rendimento dell’ivoriano è stato più che sufficiente, ma non straordinario. Ha fatto bene, ma non benissimo. E qualche uscita fuori luogo poteva risparmiarsela. Negli ultimi mesi ne ha fatte diverse, tutte molto gravi: la mancata stretta di mano a Patrick Cutrone nel derby, la conseguente lite con Lucas Biglia in panchina e la maglia di Francesco Acerbi esposta insieme a Tiemoué Bakayoko dopo Milan-Lazio di campionato.

In campo ha dato il suo contributo, ma ai tempi dell’Atalanta si pensava fosse un futuro campione, invece si tratta di un giocatore affidabile ma non particolarmente eccelso. Ciò non toglie che per il Milan degli ultimi anni, il suo lavoro sia stato essenziale.

MILAN: IL PROGRAMMA DELLE AMICHEVOLI ESTIVE

Milan, Kessie può partire!



La cessione di Kessie ad oggi rappresenta una reale possibilità. Il centrocampista è iscritto attualmente a bilancio per circa 19 milioni di euro. Ha diversi club della Premier League vogliono Kessie e una cessione per una cifra intorno ai 30-35 milioni di euro non sarebbe affatto negativa per le casse rossonere perché garantirebbe una buona plusvalenza.

Con Giampaolo le doti di palleggio e possesso palla sarebbero prioritarie, e in tal senso Kessie non spicca particolarmente. Già nell’ultima stagione con Gattuso ci si ricora delle troppe chance non sfruttate in contropiede per chiudere le partite e di molti passaggi chiave sbagliati.

A malincuore, perché è un giocatore che seppur con qualche limite, ha sempre dato il massimo per la maglia rossonera, può dire addio. Con l’addio di Bakayoko e quelli probabili di Kessie e Biglia (offerto alla Fiorentina per Veretout), del centrocampo di Gattuso resterebbe solo Calhanoglu e Paquetà (peraltro solo uno dei due giocava nei tre di centrocampo nel 4-3-3 di Rino. Vedi foto in basso). Un centrocampo dunque rivoluzionato.

MILAN IN VANTAGGIO NELLA CORSA A VERETOUT

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it