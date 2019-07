Aggiornamenti di calciomercato riguardanti il Milan da Sky Sport 24. Tante le piste in piedi per i rossoneri: a partire dai centrocampisti, Benaccer e Veretout, e al difensore Pezzella. Anche il mercato in uscita, con la situazione Gianluigi Donnarumma.

Il Milan è impegnato su diversi fronti del calciomercato. La dirigenza rossonera è a lavoro per rinforzare la squadra ma anche far quadrare i conti. Non solo operazioni in entrata dunque, ma anche in uscita.

Partiamo propria da quest’ultima. Sin qui l’unico giocatore con un mercato molto forte e con interessi concreti è Gianluigi Donnarumma, oggi intervistato da Milan TV. I colleghi di Sky Sport 24 hanno brevemente fatto il punto su Gigio, sempre nel mirino del PSG ma con il Milan disposto a trattare solo a determinate cifre.

Dario Massara in merito ha riferito: “La situazione su Donnarumma al momento è tranquilla. Vedremo cosa succederà”. Nessuna novità al momento rispetto a quanto riferito in conferenza stampa dalla dirigenza rossonera nei giorni scorsi.

BOBAN PARLA DI MALDINI, MASSARA E GIAMPAOLO

Milan, il punto sul mercato in entrata



Ismael Bennacer è la trattativa più vicina alla chiusura, ma per la quale manca ancora l’ultimo step. C’è l’accordo economico con l’Empoli, ma serve ancora quello con l’agente: “La fase è di stallo, c’è qualche certezza in meno sulla buona riuscita dell’affare”. C’è un piccolo rischio dunque che il mancato accordo del Milan con l’agente faccia saltare tutto.

Il Milan è sempre alla ricerca di un difensore centrale. Oggi è stato incontrato l’agente di German Pezzella, con la Fiorentina che ha fissato il prezzo del cartellino. Intanto da Sky Sport 24 confermano l’interesse rossonero ma eventuali novità si avranno nelle prossime ore.

Infine aggiornamenti sulla trattativa con la Fiorentina per Jordan Veretout: “Si continua a lavorare. I rossoneri hanno offerto 15 milioni più Biglia. La situazione è in divenire”. Niente sembra cambiato al momento rispetto a quanto si conosceva prima. Staremo a vedere.

Calciomercato Milan LIVE, le notizie di oggi 10 luglio

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it