Al Milan della prossima stagione non dispiacerebbe avere un centrocampo di qualità e dinamismo, calciatori abili a muoversi su tutto il fronte e con i piedi buoni.

E’ ciò che chiederà Marco Giampaolo alla sua dirigenza, che già ha provveduto a strappare all’Empoli due ottime risorse come la mezzala Krunic ed il regista Bennacer, ma sembra intenzionata a definire il reparto mediano con almeno un altro colpo, magari di matrice più offensiva e tecnica.

L’ultimo colpo per il centrocampo portato da Maldini, Boban e Massara potrebbe essere dunque un fantasista, un calciatore d’attacco abile a giocare sia da trequartista centrale dietro le punte, sia da attaccante in seconda, magari al fianco di un centravanti d’area di rigore come Piatek.

Se fosse questa la direttiva, prenderebbe seriamente corpo l’ipotesi Angel Correa, estroso calciatore argentino dell’Atletico Madrid. Secondo quanto riporta il quotidiano sportivo sudamericano Olè, Correa avrebbe deciso di lasciare dopo quattro anni l’Atletico, visto lo spazio scarno in rosa dopo gli arrivi costosi di Herrera e Joao Felix.

Sulle sue tracce ci sarebbe dunque anche il Milan, che assieme a Napoli, Tottenham e Wolverhamton si sarebbe informato sul conto di Correa, soltanto omonimo del fantasista della Lazio, anch’egli finito di recente sul taccuino dei dirigenti rossoneri. L’ex calciatore del San Lorenzo ha disputato 130 partite in Liga con 20 reti realizzate, sa giocare sia da trequartista che da esterno offensivo e potrebbe rappresentare un buon jolly offensivo per il Milan di Giampaolo. Ma prima di pensare seriamente a questo innesto, i rossoneri dovranno sfoltire il reparto.

