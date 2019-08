19:00 – LA PARTITA INIZIERA’ ALLE 20:45. QUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI MINUTO PER MINUTO.

Mancano solo due settimane all’inizio del campionato. Il Milan gioca oggi la penultima amichevole, dopo l”avventura, divisa fra States e Cardiff, nell’International Champions Cup.

Stavolta l’avversario è meno blasonato rispetto a Bayern Monaco, Benfica e Manchester United: i rossoneri, per la prima volta in assoluto in Kosovo, affronteranno il Feronikeli. La partita sarà trasmessa da Milan TV e in chiaro sulla pagina Facebook ufficiale del club. Un’iniziativa molto importante quella del live streaming da parte della società. In questo modo tutti potranno vedere i progressi della squadra allenata da Marco Giampaolo.

Feronikeli-Milan: dove vedere l’amichevole in diretta tv e streaming

Feronikeli-Milan, le formazioni ufficiali

Sono state appena comunicate le formazioni ufficiali della partita. In quella del Milan c’è una sorpresa inaspettata: fuori Krzysztof Piatek, dentro André Silva. Al suo fianco confermato Samu Castillejo, quindi Rafael Leao parte dalla panchina.

Dietro le punte ci sarà ancora Jesus Suso. Un modo per rispondere alle numerosi voci di mercato. Lucas Paquetà parte dalla panchina. C’è invece Rade Krunic, prima volta da titolare per lui.

La difesa è la solita, ma con Gabbia al posto di Musacchio: ulteriore segnale che Giampaolo stima il giovane difensore. In porta chiaramente Gigio Donnarumma, anche perché Pepe Reina è assente per un problema intestinale. Ecco, di seguito, le formazioni ufficiali

Feronikeli (4-2-3-1): Smakiqi; Hioxha, Lladrovci, Prekazi, Islami; Dabiqaj, Faziliu; Hoti, Krkotic, Jean Carioca; Rexha.

MILAN (4-3-1-2): G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Rodriguez; Krunic, Biglia, Calhanoglu; Suso; Castillejo, André Silva.

Milan in campo con la terza maglia

Il Milan ha messo in mostra finora le prime due maglie di questa nuova stagione. La prima, sfoggiata all’esordio contro il Bayern Monaco, è una delle più belle degli ultimi anni. Strisce sottili, in memoria dei bei tempi andati, ma in uno stile moderno e bello da vedere.

Molto bella anche la seconda maglia, utilizzata invece contro Benfica e Manchester United. Bianca, come da tradizione, semplice ma soddisfacente al tempo stesso. Finora, invece, non si è mai vista in campo la terza maglia.

Il Milan la userà questa sera contro il Feronikeli. La terza maglia è stata presentata lo scorso 10 luglio all’evento esclusivo “The Roar of Milan”. Si ispira al claim del fondatore Herbert Kilpin. La base è nera ma su tutta la parte frontale sono sparsi “graffi” rossi. Ovviamente, sul petto logo del club e Puma. Che veste i rossoneri per il secondo anno di fila dopo l’addio ad Adidas.

Milan in Kosovo: ecco quanto guadagnerà il club rossonero