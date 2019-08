Paolo Maldini, Zvonimir Boban e Frederic Massara sono tornati a Milanello per assistere al primo allenamento dei rossoneri in vista dell’esordio di domenica prossima in Serie A contro l’Udinese.

Giornata intensa per i dirigenti del Milan. Nella tarda mattinata Paolo Maldini, Zvonimir Boban e Frederic Massara sono stati a Milanello per la conferenza stampa di presentazione degli ultimi tre arrivati Leo Duarte, Rafael Leao e Ismael Bennacer.

Successivamente sono stati a Casa Milan dove hanno incontrato l’agente di Diego Laxalt, uno degli esuberi della rosa, accostato a moltre squadre. All’uscita dalla sede, l’agente di Laxalt ha rilasciato dichiarazioni interessanti sull’andamento delle discussioni con la dirigenza milanista.

Maldini-Boban-Massara: giornata di impegni tra Milanello e Casa Milan

La giornata di Maldini, Massara e Boban è poi proseguita con il ritorno a Milanello, dove erano stati in tarda mattinata per la conferenza stampa di presentazione dei tre rossoneri sopracitati.

I colleghi di Sky Sport 24 riferiscono che i tre dirigenti milanisti hanno assistito insieme al primo allenamento settimanale del Milan in preparazione all’esordio in Serie A contro l’Udinese di domenica (calcio d’inizio ore 18 alla Dacia Arena).

Per i massimi dirigenti milanisti sono giorni importanti. Il futuro della squadra in sede di calciomercato sarà fondamentale per definire e consegnare la rosa al completo nelle mani di Marco Giampaolo.

Oggi Maldini ha parlato di “prorità agli esuberi”, dunque al mercato in uscita. Effettivamente ci sono ancora troppi nomi sui quali pende un futuro incerto.

Sicuramente Ivan Strinic e Diego Laxalt andranno via, e si attende anche una soluzione per André Silva. Soprattutto perché un altro acquisto, almeno, è nelle intenzioni del Milan. In particolare è ancora in stand-by il discorso José Angel Correa con l’Atletico Madrid. Per entrambe le operazioni (Silva e Correa), “non ci sono novità” ha riferito oggi Maldini.

