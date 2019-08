André Silva, ora spunta anche lo Sporting Lisbona. Alla ricerca di un attaccante, la società lusitana si è già mossa attraverso Jorge Mendes: le ultime

André Silva, la penisola iberica chiama. Oltre il Valencia, ora spunta anche lo Sporting Lisbona per l’attaccante rossonero. Giocatore che, in una direzione o nell’altra, resta comunque la chiave per sbloccare l’approdo di Angel Correa alla corte di Marco Giampaolo.

Come riferisce il Corriere dello Sport oggi in edicola, alla ricerca di un sostituto di Dos Bast la società lusitana avrebbe messo gli occhi sull’attaccante classe 95. Il giocatore – riferisce il quotidiano – si sta anche allenando con professionalità, ma intanto, consapevole di non rientrare nei piani, spinge per l’addio.

Lo Sporting Lisbona si muove per André Silva

Un primo sondaggio è avvenuto nelle ultime ore e attraverso l’agente del giocatore, Jorge Mendes. Lo Sporting si sta quindi cautelando all’addio dell’olandese, ma l’operazione che vorrebbe impostare è in prestito, ossia una soluzione poco gradita in via Aldo Rossi.

L’obiettivo, infatti, è noto: monetizzare al massimo. Cash necessario per l’affondo per Correa, l’argentino dell’Atlético Madrid che resta il principale obiettivo rossonero. Silva che nel frattempo è anche al centro di un triangolo composto da Milan-Atlético e Valencia: Correa, Rodrigo e il portoghese appunto. Ma serve uno scossone da qualche fronte per poter innescare l’effetto dominino.

Correa aspetta il Milan

Correa – assicura CorSport – nel frattempo ha deciso di rifiutare ogni offerta e aspettare il Milan fino alla fine del mercato. Fuori dalle logiche di Diego Simeone da diverso tempo, la società spagnola attende solo il momento giusto per lasciarlo partire.

Ma per quanto riguarda il Milan, priorità alle cessioni: lo ha riferito anche lo stesso direttore tecnico Paolo Maldini. Intervenuto in conferenza stampa in occasioni delle presentazioni di Ismael Bennacer, Rafael Leão e Léo Duarte, il dirigente rossonero ha sottolineato l’importanza di cedere prima di ogni novità in entrata. Oltre Silva, si attendono sviluppi anche da Diego Laxalt direzione Atalanta.

L’Equipe – Accordo Milan-Monaco per Kessie: va convinto il giocatore