Il turno infrasettimanale obbliga il Milan a mettersi subito alle spalle il derby negativo. I rossoneri sono tornati oggi a Milanello per prepararsi al Torino.

Il Milan, volente o nolente, deve rialzare la testa e pensare subito alla prossima partita. Donnarumma sta già guardando avanti, e così dovrà fare il resto della squadra.

E anche Marco Giampaolo, che adesso dovrà mettere da parte alcuni concetti e cominciare a schierare facce nuove in campo, anziché i soliti noti che hanno già abbastanza deluso. Ci riferiamo a Ricardo Rodriguez e Lucas Biglia su tutti, eletti peggiori in campo nelle pagelle di ieri nel post-partita.

Milanello Live: il report dell’allenamento post-derby

Questa mattina il Milan è tornato ad allenarsi agli ordini di mister Giampaolo. Testa al prossimo impegno, giovedì nel posticipo del turno infrasettimanale, in casa del Torino.

Il racconto dell’allenamento dai colleghi di acmilan.com: gruppo in palestra alle 10.30 dove i giocatori impegnati nel derby hanno svolto una sessione defaticante.

Attivazione muscolare all’interno della struttura anche per gli altri componenti della rosa, prima di uscire sul campo per iniziare una serie di esercizi eseguiti tra gli ostacoli bassi finalizzati alla reattività muscolare.

Terminata la parte atletica, sul ribassato, è entrato in scena il pallone con alcuni torelli a tema effettuati alla massima intensità. A seguire sono state giocate una serie di partitelle su campo ridotto.

Serie A, Torino sconfitto dalla Sampdoria. Giovedì sfiderà il Milan

Milan, Maldini e Massara a Milanello

Da registrare la presenza a Milanello di Paolo Maldini e Frederic Massara. I due direttori, tecnico e sportivo, hanno seguito l’allenamento della squadra da vicino. E probabilmente avranno anche detto qualcosa ai rossoneri.

Il programma d’allenamento per la giornata di domani non prevede allenamento al mattino, ma solo un allenamento pomeridiano: squadra in campo alle 16:30.

PIÙ NERO CHE ROSSO – RR sta per “Retropassaggio Rodriguez”