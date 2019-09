Marco Giampaolo ha parlato di Lucas Paquetà e della sua condizione fisica, nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Milan-Fiorentina.

Lucas Paquetà ha saltato la trasferta contro il Torino a causa di un infortunio muscolare. Il brasiliano all’inizio della settimana era stato messo KO, ma aveva subito cominciato le cure con i medici di Milanello.

Si pensava potesse saltare anche la sfida contro la Fiorentina, e invece così non sarà. Marco Giampaolo nel corso della conferenza stampa odierna prima dell’ultima rifinitura, ha parlato proprio delle condizioni fisiche di Lucas: “Paquetà si è allenato bene ieri con la squadra, non ha avuto nessun problema muscolare, ora sta bene”.

Giampaolo su chi ha meno minutaggio



Collegandosi alla domanda su Paquetà, Giampaolo ha anche spiegato la situazione dei tanti giocatori che sin qui hanno giocato poco o nulla: “Chi gioca meno non è contento, guai se lo fossero. Hanno atteggiamenti comunque di livello, lavorano bene. Nessuno che manifesta insoddisfazione in maniera plateale. I nuovi sono molto disponibili e devono ancora integrarsi al meglio, c’è da lavorare ancora tanto con allenamenti specifici. “.

Sui singoli, invece: “Piątek, nella posizione in cui gioca, ritrova il suo habitat. Leão ha caratteristiche per giocare come esterno. Hanno le qualità per trovare gli spazi in campo, tra di loro c’è un’intesa come tra altri giocatori. Hernández ha impeto, strapotere fisico, intraprendenza, ma va disciplinato. Non ha giocato prima perché era infortunato, diventerà un grande giocatore. Çalhanoğlu è un giocatore forte, sa cucire il gioco e ha spirito, a Torino mi è piaciuto”.

