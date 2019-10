Alessandro Costacurta ha parlato della presenza di Andriy Shevchenko a Milano, dopo le voci di un suo arrivo al Milan al posto di Giampaolo.

Alessandro Costacurta ha commentato le voci che vorrebbero Andriy Shevchenko sulla panchina del Milan al posto di Marco Giampaolo. Nell’intervista a Sky Sport, l’ex difensore ha spiegato la presenza a Milano di Sheva.

Il momento negativo del Milan di Giampaolo ha inevitabilmente portato a numerose indiscrezioni sul futuro del tecnico rossonero. Tra i nomi accostati, anche quello di Sheva. Queste le parole di Costacurta in merito: “Io so che Shevchenko è a Milano per vedere la partita dell’Atalanta a San Siro e per festeggiare con gli amici italiani il compleanno, che è avvenuto qualche giorno fa.

Sulla possibilità di un ritorno di Sheva al Milan da allenatore, ha riferito: “Di conseguenza mi sembra strano immaginarlo sulla panchina del Milan“.

