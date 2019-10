Svizzera-Irlanda 2-0, Rodriguez sbaglia un rigore

Rodriguez ha sbagliato un rigore in Svizzera-Irlanda 2-0. Il terzino del Milan continua nel suo periodo no anche con la Nazionale.

Anche questa sera si sono giocate tante partite per le qualificazioni ad Euro2020. L’Italia ha spazzato via senza problemi il Liechtenstein 5-0, in gol anche il nostro Alessio Romagnoli, il primo con la Nazionale.

Un altro milanista impegnato stasera è Ricardo Rodriguez, schierato come sempre titolare da Vladimir Petkovic. Il terzino rossonero è un punto fermo della sua Nazionale e anche ora è sceso in campo dal primo minuto. La sua squadra ha vinto 2-0 contro l’Irlanda, ma non è stata una serata positiva per il milanista. Infatti ha sbagliato un calcio di rigore intorno al 77′. Avrebbe potuto chiudere in anticipo il match, già sull’1-0 grazie al gol di Seferovic, invece il raddoppio è arrivato soltanto negli ultimissimi minuti.

Per Rodriguez continua il momento negativo. Al Milan ha perso il posto da titolare in favore di Theo Hernandez, autore anche di un gol contro il Genoa nell’ultima sfida prima della sosta. Infatti sta ragionando sul suo futuro perché non gli piace l’idea di fare soltanto la riserva. Paolo Maldini e Zvonimir Boban sono disposti ad ascoltare eventuali offerte, ma si aspettano la cifra giusta. Vedremo cosa succederà a gennaio.

