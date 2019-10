La diretta live testuale di Roma-Milan, posticipo delle 18:00 della nona giornata di Serie A. Cronaca, risultato e tabellino in tempo reale con aggiornamenti minuto per minuto.

15:00 – Benvenuti alla diretta testuale di Roma–Milan. Il racconto del match inizierà con il pre-partita alle 17:00. Intanto ecco le probabili formazioni della partita:

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Pastore; Florenzi, Zaniolo, Perotti; Dzeko. All. Fonseca

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Paquetá, Biglia, Kessie; Suso, Leão, Calhanoglu. All. Pioli

Roma–Milan è il primo posticipo della nona giornata di Serie A. All’Olimpico le due squadre scendono in campo alle 18:00. Sarà una partita molto importante: entrambe devono vincere a ogni costo per scacciare la crisi dell’ultimo periodo. I giallorossi sono decimati fra infortuni e squalifiche, i rossoneri non hanno ancora trovato la definitiva quadratura del cerchio.

Stefano Pioli ha spiegato in conferenza stampa che la squadra ha lavorato bene in settimana. C’è stata qualche indecisione sulla formazione da schierare, ma alla fine punterà sugli stessi uomini che hanno pareggiato 2-2 a San Siro contro il Lecce, a meno di ribaltoni dell’ultimo minuto. Il tanto criticato Jesus Suso sarà regolarmente in campo sulla fascia destra perché “mi dà garanzie rispetto ad altri“, ha spiegato l’allenatore ieri a Milanello. Sono otto invece gli indisponibili in casa Roma.

Roma-Milan: precedenti, statistiche e curiosità

L’ultima volta che Roma e Milan si sono affrontate all’Olimpico è finita 1-1: in gol Krzysztof Piatek per il Diavolo e Niccolò Zaniolo per i giallorossi. L’anno precedente, invece, gli uomini di Gennaro Gattuso ottennero tre punti pesantissimi (una delle vittorie recenti più belle): 2-0, in gol, per la prima volta in Serie A, Davide Calabria, che raddoppiò il vantaggio firmato da Patrick Cutrone.

Nel 2016-2017 vittorie per la Roma con gol di Radja Nainggolan. Prima ancora, per due anni di fila, fu ancora pareggio: prima l’1-1 del 2015-2016 (a Rudiger rispose Kucka), poi lo 0-0 della stagione 2014-2015. Questi sono gli ultimi cinque precedenti di Roma e Milan all’Olimpico. Una partita sempre molto bella ed emozionante. Speriamo che possa rispettare le attese anche stavolta.

Statistiche sparse: Roma–Milan si è giocata 84 volte, 25 vittorie dei giallorossi, 28 successi rossoneri e 31 pareggi. Curiosità sui gol segnati dalle due squadre quando si sono affrontate all’Olimpico: entrambe 92 gol. Il risultato più frequente è l’1-1 (due volte nelle ultime cinque). La vittoria con più scarto di gol del Milan è il 4-0 della stagione 1989-1990. Meglio ha fatto la Roma: 5-0 nel ’97-’98.

