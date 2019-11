Gazzetta – Infortunio Castillejo: rientro previsto a dicembre

Ancora aggiornamenti sulle condizioni di Samuel Castillejo. Dalla Gazzetta dello Sport si parla del rientro dello spagnolo, previsto direttamente a dicembre.

Samuel Castillejo si è infortunato durante Milan-Lazio ed ha lasciato anzitempo il campo: intorno al 30′ lo spagnolo ha sentito subito dolore, ha provato a stringere i denti ma al primo scatto ha capito che non ce l’avrebbe fatta a continuare.

Al 35° minuto Stefano Pioli è costretto al cambio. Visto l’infortunio di Suso, il mister ha scelto di mandare in campo Ante Rebic. La prestazione del croato non è stata minimamente vicina a quella della prima mezz’ora di Castillejo, sino a quel momento il migliore dei rossoneri.

Il giocatore su Instagram ha scritto un bel messaggio per i tifosi e la squadra: “Mi dispiace per me, per i miei compagni, per i tifosi..😞 volevo aiutare alla squadra fino alla fine e non è stato così. Grazie a tutti per i messaggi ricevuti, da oggi pensando nel recupero💪🏻“.

Infortunio Castillejo: out per tutto novembre

Lunedì Castillejo è stato sottoposto ad una risonanza magnetica che ha evidenziato una lesione del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra.

Si parlava di 10 giorni di stop, ed un rientro previsto dopo la sosta per le nazionali, ovvero per la sfida a San Siro contro il Napoli del prossimo 23 novembre. In realtà da indiscrezioni successive è emerso che lo spagnolo avrebbe saltato anche la sfida contro il Napoli.

Dunque Castillejo salterà tutti gli impegni di novembre del Milan che, per dover di cronaca, sono “soltanto” due. Out contro Juve e Napoli, e rientro previsto direttamente a dicembre. Lo spagnolo dovrebbe essere disponibile già per Parma-Milan, che si giocherà il prossimo 1 dicembre.

