Florenzi via da Roma: derby Milan-Inter, i possibili scenari

Alessandro Florenzi sempre più lontano dalla Roma. Il difensore giallorosso potrebbe far comodo al Milan. Possibile derby con l’Inter: la situazione.

Il Milan è alla ricerca di rinforzi per gennaio, perché la squadra attuale ha fatto emergere importanti défaillance in determinati ruoli. In difesa, nello specifico, si sono verificati diversi errori tra i due terzini destri a disposizione: ovvero Andrea Conti e Davide Calabria.

Entrambi hanno sbagliato più di una volta in partite importanti, e portato la squadra a subire gol certamente evitabili. Uno spiraglio in positivo si è visto per Conti in Juventus-Milan la settimana scorsa, ma non basta ancora. Deve dimostrare tanto. Ma in via Aldo Rossi devono attenzionare certe situazione ed evitare di farsi trovare impreparati all’inizio della sessione invernale di calciomercato.

Il Milan – inutile girarci attorno – è alla ricerca di rinforzi d’esperienza, ma che abbiano potenziale di crescita. E Alessandro Florenzi è uno dei giocatori che più di tutti rispecchia queste caratteristiche.

Calciomercato Milan: Florenzi via da Roma a gennaio

Florenzi è un classe 1991, ha 28 anni. Non è più giovanissimo, ma ha l’esperienza giusta per far bene in una squadra in crescita come il Milan.

Il giocatore stesso pare ormai rassegnato a lasciare la Roma, in cui praticamente non gioca più. Continuando così, rischia di rimanere fuori dai convocati di Roberto Mancini per EURO 2020. Paulo Fonseca non lo ha mai considerato nonostante i tanti infortuni, e gli ha preferito Santon e addirittura un giovane della Primavera.

Tra poco Florenzi dovrà scegliere ma – secondo le ultime indiscrezioni da calciomercato.com – pare intenzionato a lasciare la Roma a gennaio. Intanto nei giorni scorsi ha riferito: “Continuerò ad allenarmi a 2 mila, come ho sempre fatto, spero che nel breve periodo possa riuscire a mettere in difficoltà Fonseca, che in questo momento sta facendo altre scelte. E io le rispetto. Se devo fare il capitano devo dare l’esempio: come successo negli anni scorsi”.

Derby Milan-Inter per Florenzi: gli scenari

Florenzi può giocare sia da terzino che da centrocampista, o in emergenza anche da esterno destro d’attacco. Insomma è un tuttofare che tornerebbe utile a molte squadre.

Al momento il Milan non sembra intenzionato ad acquistarlo, almeno questo emerge dalle indiscrezioni in giro tra web e carta stampata. Certamente più chiare le intenzioni di Fiorentina e Inter, che hanno già fatto sapere di essere intenzionate a monitare la situazione Florenzi.

Ma non si sa mai cosa succederà da qui alle prossime settimane. Il Milan ha bisogno di rinforzi d’esperienza, e potrebbe quindi scatenarsi un derby con l’Inter su Florenzi. La Roma è anche interessata a Franck Kessie, si parla in questi giorni di un ipotesi scambio proprio con Florenzi.

Insomma, situazione in divenire. Il Milan ha diversi giocatori in uscita: oltre a Kessie, anche Borini e Rodriguez. Questi ultimi due nel mirino della Fiorentina. Sono previste potenziali operazioni tra i club italiani per gennaio. Le indiscrezioni non mancheranno da qui ai prossimi giorni, e gli scenari che potrebbero presentarsi sono svariati.

