Milan, emergenza in difesa: Pioli e l’idea Rodriguez

Rodriguez è una possibile chiave per l’emergenza in difesa del Milan. Pioli ne ha parlato in conferenza stampa stampa poco fa

L’infortunio di Leo Duarte ha letteralmente sconvolto il Milan. Non perché il brasiliano fosse un elemento irrinunciabile, ma per questioni puramente numeriche.

I rossoneri infatti sono in piena emergenza centrali di difesa: con Duarte k.o. per almeno 3-4 mesi, restano soltanto Mateo Musacchio e Alessio Romagnoli come titolari affidabili nell’assetto difensivo a disposizione di Stefano Pioli.

E proprio Pioli oggi, intervenuto in conferenza stampa prima della trasferta di Parma, ha svelato una possibile alternativa al centro della difesa: “C’è anche Rodriguez, che tra l’altro sta stringendo i denti e si allena da pochi giorni col gruppo. Può essere un’alternativa da difensore centrale, fa parte anche lui dei giocatori che sanno leggere bene le situazioni e far ripartire l’azione da dietro”.

Pioli aspetta Caldara e Gabbia

La rivelazione di Pioli appare dunque un nuovo aspetto tattico da non sottovalutare. Ricardo Rodriguez può tornare utile come difensore centrale nella linea a 4 titolare.

Lo svizzero è stato ormai sorpassato da tempo da Theo Hernandez nel ruolo di terzino sinistro, la sua posizione naturale, ma ha mostrato in passato di poter agire da stopper d’eccezione: anche Vincenzo Montella, nella stagione 2017-2018, lo utilizzo come uno dei centrali nella sua difesa a tre.

Ma Pioli in prospettiva potrà contare anche su altre due risorse: il tecnico non dimentica di avere in rosa Mattia Caldara, ancora non al top fisicamente, e Matteo Gabbia, giovane stopper scuola Milan che è già titolare in Under-21.

Nella seconda parte di stagione potrebbe esserci spazio per entrambi: “Caldara sta bene ma non benissimo, oggi giocherà con la Primavera per mettere ritmo e intensità, ritrovare la confidenza col campo. Gabbia ha fatto bene nell’Under-21, è giovane e affidabile, è lì che aspetta di essere chiamato”.

