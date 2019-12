Piatek deve sbloccarsi: il Milan non aspetta più

Non è più tempo di attese e di gol mancati: Kris Piatek deve reagire al momento negativo e cercare, già da Parma, di tornare a segnare ed essere decisivo.

Non è mai stato a digiuno per più di cinque partite di fila in Serie A. Un dato che Krzysztof Piatek conosce bene e che lo rende uno degli attaccanti più prolifici degli ultimi tempi.

Ma il suo momento di crisi con la maglia del Milan è sotto gli occhi di tutti. L’ultima rete segnata in campionato risale alla sfida contro il Lecce, quando si ritrovò sul tabellino dei marcatori subentrando a gara in corso.

Poi tante prove insufficienti, diversi errori sotto porta ed i recenti fischi di San Siro ai suoi danni, sintomo di una pazienza che è ormai agli sgoccioli in tutto l’ambiente rossonero.

Piatek al bivio: o segna o fa le valigie

Come scrive la Gazzetta dello Sport, il Milan non intende aspettare oltre. Piatek anche oggi contro il Parma, nel match delle ore 15, dovrebbe partire dal 1′ minuto al centro dell’attacco.

Mister Stefano Pioli punterà sul polacco non tanto come dimostrazione di fiducia, ma perché le alternative non lo soddisfano: anche Rafael Leao, dopo gli exploit iniziali, ha deluso le aspettative.

Inoltre il tecnico non vede Leao come una punta in grado di ‘riempire l’area di rigore’, sperando che invece Piatek torni al più presto a fare ciò che meglio sa fare: gol e sponde decisive per i compagni.

L’ex Genoa è ad un bivio: se non ricomincerà a segnare ed a giocare da prima punta di livello potrebbe seriamente fare le valigie. Lo spettro di Zlatan Ibrahimovic è sempre più ingombrante, non è escluso un avvicendamento di mercato tra i due centravanti a gennaio dalle parti di Milanello.

