Calciomercato Milan, dall’Inghilterra: accordo per Ibrahimovic. I rossoneri avrebbero trovato un accordo con lo svedese: battuta la concorrenza di diversi club inglesi

Accordo trovato tra Zlatan Ibrahimovic e il Milan. La notizia la lancia il Telegraph. Il noto portale inglese ha davvero pochi dubbi: l’attaccante svedese avrebbe detto no a diverse offerte provenienti dalla Premier League per legarsi nuovamente al ‘Diavolo’.

Per Ibrahimovic l’accordo, almeno inizialmente, sarebbe fino al termine della stagione. Ora non ci resta che attendere ulteriori conferme: i prossimi giorni saranno decisivi. Mino Raiola, che ha incontrato la dirigenza del Milan solo due settimane fa, è atteso in Italia. Potrebbe così arrivare a breve la tanto attesa fumata bianca.

MILAN-IBRAHIMOVIC, ARRIVA RAIOLA: LE ULTIME

Ibrahimovic torna al Milan secondo il Telegraph

Il Milan è stata la squadra che più di tutte ha fatto sul serio con il bomber svedese. I rossoneri, infatti, hanno fretta di chiudere per mettere a disposizione di Pioli fin da subito il calciatore.

Anche la partita di ieri, contro il Parma – vinta sul filo di lana con l’ennesimo colpo di Theo Hernandez – ha dimostrato che il Milan ha estrema necessità di un vero attaccante. Sia Piatek che Leao non stanno, infatti, dando l’apporto sperato.

Il Milan vuole Ibra fin dal primo gennaio ma il sogno è quello di poterlo annunciare già il 15 dicembre, giorno del match di campionato contro il Sassuolo, in occasione dell’Anniversario dei 120 anni. Un regalo speciale in un giorno davvero speciale.

MASSARA: “IBRAHIMOVIC STA VALUTANDO”

Calciomercato Milan, le alternative ad Ibrahimovic

Il Milan sta aspettando Zlatan Ibrahimovic. Non c’è nessun altro attaccante sotto la lente di ingrandimento. I rossoneri al momento sono concentrati sul vero grande obiettivo del calciomercato di gennaio. Solo se dovesse saltare definitivamente la trattativa per lo svedese – ma in casa rossonera c’è grande fiducia e le notizie provenienti dall’Inghilterra non fanno altro che confermare tutto ciò – il club deciderà di considerare altri attaccanti. In questo caso tornerebbero di moda i nomi di Giroud, in uscita dal Chelsea, e Mario Mandzukic, che non rientra più nei piani della Juventus.

MILAN-IBRAHIMOVIC, SPUNTA LA CLAUSOLA