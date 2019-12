Ibrahimovic più vicino al Milan: decisiva la prossima settimana

Calciomercato Milan | Zlatan Ibrahimovic sta per prendere la decisione sul suo futuro. I prossimi saranno giorni decisivi e concreti.

Zlatan Ibrahimovic al Milan, ci siamo quasi. Sembrano giorni davvvero decisivi quelli che stanno per arrivare, anche per capire il futuro del centravanti svedese.

I rossoneri aspettano la decisione finale di Ibrahimovic, che ha sempre fatto sapere di non disdegnare un ritorno. L’attaccante deciderà a breve, visto che da gennaio 2020, ovvero tra meno di un mese, vorrà lanciarsi come protagonista in un nuovo progetto.

Secondo la redazione di Sportmediaset i primi giorni della prossima settimana saranno decisivi. Tra dunque circa una settimana arriverà la risposta di Ibra all’offerta messa sul piatto dal Milan: 18 mesi di contratto a 6 milioni netti di ingaggio.

Già in mattinata dall’Inghilterra erano arrivate indiscrezioni sulla possibile scelta definitiva di Ibrahimovic: la stampa britannica parlava di un suo passaggio certo al Milan a gennaio.

Un’indiscrezione da prendere con le pinze. Pare che lo svedese abbia detto no all’ipotesi di un ritorno in Premier League, magari proprio in quel Manchester United con cui ha chiuso la carriera europea (finora).

No secco di Ibra anche a Napoli e Bologna, club che lo hanno seguito da vicino. Se dovesse tornare in Italia, l’attaccante classe ’81 lo farebbe solo per riabbracciare il Milan.

Ora non resta che aspettare l’inizio della prossima settimana, quando Ibrahimovic darà il suo sì o no definitivo all’ipotesi Milan. Magari con la presenza in Italia del suo agente Mino Raiola, personaggio sempre molto rilevante in certe questioni di calciomercato.

Zvonimir Boban e Paolo Maldini sono in attesa di riscontri. Filtra comunque ottimismo dalle parti di via Aldo Rossi: il Milan è sicuro della sua proposta, a parte colpi di scena clamorosi si viaggia verso la fumata bianca.

