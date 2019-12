Milan, mercato estivo promosso: ora tocca a Leao

MILAN NEWS LEAO | In crescita Krunic e Bennacer, che stanno diventando titolari. Theo il migliore, Rebic bocciato.

E’ un Milan in crescita quello ammirato nelle ultime tre uscite. La squadra nei match contro Juventus, Napoli e Parma ha dimostrato di aver recepito i dettami tecnici di Stefano Pioli. In queste partite è sotto gli occhi di tutti il miglioramento di Andrea Conti, che dopo due anni di calvario, è tornato quello ammirato a Bergamo.

Le prestazioni di Theo Hernandez, il migliore anche quando la squadra non girava, sono sotto gli occhi di tutti così come la crescita di Bennacer e Krunic. I due ex Empoli quando chiamati in causa non hanno mai deluso e sono pronti a diventare due titolari inamovibili. La manovra rossonera ha giovato anche del ritorno in campo di Bonaventura. L’esperto giocatore italiano si è fatto sentire soprattutto sotto porta ma il solo Jack non può bastare.

Il Milan crea molto ma non segna. Il problema del gol è evidente e il club spera di poterlo risolvere riportando a casa Zlatan Ibrahimovic. Nel frattempo si spera che alzi il suo livello un altro colpo dell’ultimo mercato. Rispetto ai compagni Leao sta deludendo le attese: il gol fantastico contro la Fiorentina – dove ha messo in mostra tutte le sue qualità – non può bastare. Serve una crescita importante e una presa di coscienza maggiore sotto porta.

Il Milan aspetta Leao

Il calciatore portoghese è chiamato ad imporsi per prendersi il Milan. Con l’arrivo di un nuovo centravanti – la dirigenza spera che sia Ibra – Leao dovrà faticare ancora di più per trovare spazio. Le prossime partite dovranno essere quelle della svolta e già da Bologna potrebbe avere la sua possibilità.

Piatek sta deludendo ma Leao non sta certamente facendo meglio. I match del Dall’Ara e contro Sassuolo e Atalanta saranno decisivi per capire chi resterà ad affiancare il nuovo bomber. L’idea di cedere in prestito uno dei due attaccanti in casa rossonera, infatti, è sempre viva.

Tra i nuovi acquisti l’unico bocciato definitivamente sembra essere Rebic. L’attaccante croato, arrivato in prestito in estate, potrebbe già salutare la squadra durante il mercato di gennaio.

